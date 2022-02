Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les places européennes se redressent information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 11:42

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent ce vendredi (+2,1% à Londres, +1,2% à Francfort, +1,4% à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (+1,5% sur le S&P500) où les opérateurs ont placé leurs espoirs dans un changement de position de la Fed.



La perspective d'une éventuelle intervention de la Réserve fédérale pour atténuer les conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés, a permis aux investisseurs de reprendre un peu confiance à la Bourse de New York.



'Au cours du premier mandat de Jerome Powell en tant que président de la Fed à partir de 2018, le marché boursier a subi deux corrections et la Fed a chaque fois changé ses plans en revenant sur ses projets de hausses de taux', rappelait-on chez Capital Economics.



Par ailleurs, selon la Commission européenne, l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est redressé en février dans la zone euro (+1,3 point à 114) et l'indicateur des perspectives d'emploi (IEE) a atteint son plus haut niveau depuis mai 2000 (+2,6 points à 116,2).



Toujours sur le front des données macroéconomiques, Destatis a relevé son estimation du PIB allemand qui ne s'est contracté que de 0,3% au quatrième trimestre 2021 (contre -0,7% en première estimation), tandis que l'Insee a confirmé la croissance française à +0,7%.



Parmi les résultats du jour, les investisseurs saluent ceux du chimiste BASF (+6% à Francfort) et dans une moindre mesure du cimentier Holcim (+1% à Zurich), mais délaissent ceux du transporteur aérien IAG (-1% à Londres) et surtout de l'équipementier Valeo (-10% à Paris).