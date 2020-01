Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché :les places européennes retrouvent un peu de dynamisme Cercle Finance • 28/01/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes se reprennent ce mardi, au lendemain d'une forte baisse, connue également par Wall Street (-1,6% sur le Dow Jones hier), toujours sur fond d'angoisse à propos de l'impact potentiel de l'épidémie venant de Chine. Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent à l'unisson de +0,5%. 'Le coronavirus s'est répandu dans d'autres pays, dont les États-Unis et la France. Les autorités chinoises ont prolongé les vacances de la Nouvelle Année Lunaire jusqu'au 2 février pour tenter de contenir l'épidémie', rappelle Wells Fargo Advisors. Du côté des statistiques, le Département du Commerce fait état d'une hausse de 2,4% des commandes de biens durables aux États-Unis en décembre 2019, là où le consensus ne visait qu'un rebond de 1%, après une baisse de 3,1% le mois précédent (-2% en estimation initiale pour novembre). Toutefois, en excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile et dont les commandes ont grimpé de 7,6% le mois dernier, le niveau des commandes de biens durables est resté quasiment stable (-0,1%) d'un mois sur l'autre. On prendra un peu plus tard connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.