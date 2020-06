Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les places européennes évoluent en ordre dispersé Cercle Finance • 18/06/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, la prudence semblant s'imposer dans le sillage des places américaines qui n'ont pas réussi à aligner une quatrième séance consécutive de hausse hier soir. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 et le DAX grappillent quelques points (+0,2% tous les deux), pendant que le FTSE 100 recule de -0,3%. Milan et Madrid évoluent, elles, à l'opposé : +0,6% pour la première, -0,6% pour la seconde. 'Les investisseurs attendent de disposer de davantage d'informations concernant la possibilité d'une seconde vague de coronavirus en Chine et aux Etats-Unis', assure-t-on chez Capital Economics. Pékin vient en effet de remonter le niveau d'alerte national à l'avant-dernier cran avant le confinement total et impose déjà des restrictions sur les déplacements intérieurs avec désormais plus de 1.000 vols annulés par jour. La situation dans des États américains comme le Texas et la Floride continue également d'inquiéter, au même titre que l'évolution de la maladie au Brésil. La prudence s'impose également avant les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Celle-ci semble se diriger vers le maintien de ses taux d'intérêt, mais l'extension de son programme d'achat d'emprunts d'État. Du côté des statistiques du jour, aux États-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage seront encore très surveillés lors de leur parution en début d'après-midi. Les investisseurs espèrent que ces chiffres confirmeront l'excellente surprise du rapport sur l'emploi de la semaine dernière, qui avait montré un rebond plus fort que prévu des créations de postes au mois de mai. Dans l'actualité des valeurs, Zalando dit prévoir des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre en cours, les mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus ayant favorisé les commerçants en ligne, dont il fait partie. Le site allemand de prêt-à-porter explique anticiper une hausse 'significative' de ses ventes comme de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) sur le deuxième trimestre, dans des proportions bien supérieures aux estimations établies par le marché. Le conseil d'administration de Siemens Gamesa et Markus Tacke ont convenu d'un commun accord de résilier son contrat de DG, avec effet au 17 juin 2020. Andreas Nauen qui a dirigé avec succès les activités offshore de la société, a été nommé nouveau DG avec effet immédiat.

