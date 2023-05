Marché: les places européennes entament la semaine en vert information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 11:28

(CercleFinance.com) - En Europe, les places boursières sont orientées à la hausse, Paris grappillant près de 0,4%, devant Londres (+0,3%) et Francfort (+0,1%) à l'aube d'une semaine très chargée en statistiques.



En effet, les investisseurs prendront connaissance de plusieurs statistiques européennes de premier plan cette semaine, à l'instar d'une nouvelle estimation du PIB et de l'inflation dans la zone euro, de l'indice ZEW en Allemagne ou encore le taux de chômage en France.



Outre-Atlantique, le calendrier de la semaine s'annonce également riche, avec par exemple l'indice Empire State cet après-midi, puis la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour avril, dans les jours à venir.



En attendant, les opérateurs ont pu découvrir qu'entre février et mars 2023, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 4,1% dans la zone euro et de 3,6% dans l'UE, selon Eurostat.

En février, elle avait augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE.



Selon les analystes de chez Kiplink, la prudence devrait dominer les échanges dans un contexte tendu marqué par le risque de défaut de paiement de la part des Etats-Unis en raison des discussions sur le plafond de la dette.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Siemens Energy publie au titre de son deuxième trimestre 2022-23 une perte nette réduite à 189 millions d'euros, contre 256 millions un an auparavant, ainsi qu'un profit avant éléments exceptionnels de 41 millions, à comparer à une perte de 49 millions.



De plus, Siemens annonce avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec Cellforce, fabricant de cellules de batterie Li-Ion hautes performances destinées au marché automobile. Le protocole d'accord prévoit que Siemens devienne le fournisseur privilégié de Cellforce en matière de technologie d'automatisation et de numérisation.



Solvay annonce avoir officiellement ouvert un nouveau laboratoire de développement d'applications (ADL) à Shanghai pour étendre la présence mondiale de ses capacités de recherche et d'innovation.