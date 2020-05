Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les places européennes avancent de nouveau Cercle Finance • 27/05/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - La vague d'optimisme se poursuit sur les places de marché européennes, bien parties pour enchaîner une nouvelle séance de hausse cette semaine. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent respectivement de +1%, +1,5% et +1,1%. 'De nombreux indices mondiaux ont cassé des niveaux de résistances importants durant la séance d'hier, à l'image du Dax et du CAC en Europe ou du S&P500 et du Dow aux États-Unis', souligne Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. 'En effet, la poursuite de la réouverture des économies et de nouvelles avancées sur le vaccin, permettent aux investisseurs d'oublier les risques liés au virus ou ceux concernant les tensions entre les États-Unis et la Chine', explique-t-il, prévenant toutefois que 'les marchés surveilleront avec attention la commission européenne aujourd'hui et notamment la présentation du plan de relance européen devant le parlement, par la présidente de la commission'. Du côté des statistiques du jour, l'Insee a fait part ce matin d'un indice du climat des affaires en France se redressant de six points à 59 au mois de mai sur fond de déconfinement, mais d'un indice de confiance des ménages à nouveau en baisse de deux points à 93. Dans l'actualité des valeurs, Barry Callebaut fait part d'un accord pour l'acquisition de GKC Foods (Australia), un groupe chocolatier fournissant les marques présentes en Australie et en Nouvelle-Zélande, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés. Boskalis Westminster indique avoir remporté deux contrats auprès de l'Agence d'Infrastructure de Transport finlandaise, ainsi que du Port et de la Ville de Helsinki, pour une valeur combinée de 32 millions d'euros. Roche annonce des résultats positifs de son étude de phase III Archway chez les personnes vivant avec le néovasculaire une dégénérescence maculaire (NAMD). Les données de l'étude Archway seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et soumis aux autorités sanitaires dans le monde entier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.