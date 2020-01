Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les places de marché européennes en ordre dispersé Cercle Finance • 31/01/2020 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes évoluent ce vendredi en ordre dispersé, au lendemain d'une journée passée partout dans le rouge et après avoir vu Wall Street clôturer en hausse. Ainsi, le DAX avance de +0,2%, le CAC 40 est stable et le FTSE 100, pour le dernier jour du Royaume Uni au sein de l'Union européenne, recule de -0,3%. Du côté des statistiques, au quatrième trimestre 2019, le PIB de la France en volume a baissé de -0,1%, après +0,3% au troisième trimestre, selon les données de l'Insee, et alors que le consensus espérait une nouvelle croissance, de +0,2%. La contribution positive de la demande intérieure finale hors stocks (+0,3 point) a été plus que contrebalancée par celle, négative, des variations de stocks (-0,4 point), tandis que celle du commerce extérieur a été nulle. En décembre 2019, les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient en volume (-0,3% après +0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee. Sur l'ensemble du quatrième trimestre, la consommation des ménages en biens augmente (+0,4% après +0,5%). Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,5% en janvier 2020, soit le même taux annuel que celui observé le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. Par ailleurs, le produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a augmenté de 0,5% au dernier trimestre 2019 en rythme séquentiel, selon l'institut national de statistique, un taux de croissance en hausse de 0,1 point par rapport à celui du trimestre précédent. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,4% en janvier, à comparer à 1,3% en décembre 2019, selon une estimation rapide publiée en fin de matinée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (2,2%), suivi de l'énergie (1,8%), des services (1,5%) et des biens industriels hors énergie (0,5%). Enfin, au quatrième trimestre 2019, le PIB a augmenté de 0,1% tant dans la zone euro que dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat. Au troisième trimestre, il avait progressé de 0,3% dans les deux zones. En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a enregistré une hausse de 1% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE au quatrième trimestre 2019, après respectivement +1,2% et +1,4% au trimestre précédent. Doivent encore être publiées en cours de séance les revenus et dépenses des ménages américains pour décembre.

