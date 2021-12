Marché: les places boursières européennes sans direction information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 11:19

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières évoluent sans direction claire ce matin : Paris reste autour de son point d'équilibre après avoir franchi pour la première fois de son histoire les seuil des 7200 sur les coups de 10h, Francfort cède 0,2 % et Londres, dont les cotations ont rouvert après le week-end prolongé de Noël, s'arroge plus de 1 %.



Hier, la séance s'est achevée sur une note mitigée à Wall Street, où le Dow Jones a gagné moins de 0,3% et le Nasdaq Composite a cédé près de 0,6%.



'Les valeurs technologiques ont vacillé à la suite du rally des actions à méga-capitalisation de lundi. Les faibles volumes, inférieurs d'environ 40% à la moyenne sur 30 jours pour le S&P 500, ont exacerbé les fluctuations du marché', explique Wells Fargo.



'Les investisseurs sont restés prudemment optimistes dans un contexte de tendances saisonnières positives associées à la dernière semaine de l'année et d'informations positives au sujet de la Covid-19', souligne toutefois la banque californienne.



Le dossier sanitaire pourrait d'ailleurs rester au coeur des préoccupations des opérateurs ce mercredi, en l'absence de données macroéconomiques majeures, et alors que l'actualité des sociétés se montre relativement ténue.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Deutsche Bank se maintient à peu près stable à Francfort, en dépit de la décision prise mardi par la BaFin, autorité de surveillance financière fédérale allemande, d'infliger une amende administrative de 8,66 millions d'euros à l'établissement bancaire en raison de l'absence ' de systèmes, contrôles et politiques efficaces au sens de l'Article 16(2)(a) de l'European Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011)', explique l'autorité.



AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord mondial de développement et de commercialisation avec Ionis Pharmaceuticals, portant sur l'eplontersen, anciennement connu sous le nom de IONIS-TTR-LRX.



Enfin, Anglo American et Vale ont eu des discussions préliminaires sur la possibilité de développer conjointement la ressource de minerai de fer Serpentina de Vale. Ce développement serait réalisé en même temps que l'exploitation de minerai de fer Minas-Rio d'Anglo American au Brésil.