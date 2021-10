Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les places boursières européennes dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes sont en repli ce matin, Londres, Paris et Francfort cédant respectivement 0,5%, 0,4% et 0,3%, dans un contexte marqué par les craintes persistantes autour de l'inflation, du durcissement des politiques des banques centrales et du ralentissement de la croissance des USA et de la Chine. Par ailleurs, les marchés semblent toujours préoccupés par la situation financière du géant chinois de l'immobilier Evergrande. Selon Kiplink, le promoteur n'aurait pas réglé les intérêts d'une obligation à ses créanciers, ravivant ainsi l'idée d'une possible faillite. Ce matin, les investisseurs ont pu constater une 5e baisse consécutive de l'indice ZEW en Allemagne au mois d'octobre. Cet indicateur du sentiment économique s'établit à 22,3 points, en recul de 4,2 points. Selon Achim Wambach, président du ZEW, cette baisse est 'principalement due aux pénuries persistantes de matières premières et de précurseurs. Les experts des marchés financiers s'attendent surtout à une détérioration de la rentabilité dans les secteurs orientés vers l'exportation comme par exemple la construction automobile et la chimie/la pharmacie'. Les opérateurs de marché surveilleront par ailleurs les chiffres du taux de chômage et des demandeurs d'emploi au Royaume-Uni, ainsi que l'évolution du salaire moyen Outre-Manche, dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre qui touche bon nombre de secteurs. Dans l'actualité des valeurs européennes, TechnipFMC a remporté un important contrat d'affrètement et de services auprès de Petrobras pour l'utilisation du navire de pose de conduites Coral do Atlântico. Les opérations au large du Brésil devraient commencer au deuxième trimestre de 2022. De son côté, easyJet a dévoilé mardi des résultats préliminaires en ligne avec les attentes au titre de l'exercice clos fin septembre. La compagnie anticipe une perte avant impôts comprise entre 1,135 et 1,175 milliard de livres, contre un consensus aujourd'hui établi à -1,175 milliard. Et s'est refusée à communiquer des objectifs financiers pour son nouvel exercice. Enfin, l'action Givaudan accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI à Zurich ce mardi après que le groupe suisse a pourtant fait état d'une croissance organique conforme aux attentes, avec des ventes de 5,1 milliards de francs suisses sur les neuf premiers mois de l'année, ce qui correspond à une hausse de 7,7% sur une base comparable.

