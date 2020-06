Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les opérateurs demeurent nerveux Cercle Finance • 15/06/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en forte baisse lundi matin et Wall Street devrait également perdre du terrain dans un climat d'aversion au risque marqué par un retour vers les actifs refuges. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - décroche de 144,5 points à 4693 points, annonçant un lourd repli à l'ouverture. La séance de vendredi s'était achevée par un modeste rebond technique de l'ordre de 0,5% à 4839 points, au lendemain d'un plongeon de près de 5% de l'indice parisien. Sa perte hebdomadaire s'était montée à 6,8%. Les opérateurs restent sur leurs gardes après le trou d'air de jeudi, déclenché - entre autres - par les perspectives très prudentes communiquées par la Fed au sujet de la reprise de l'activité économique aux Etats-Unis. 'Une explication plus crédible à ce mouvement de prises de profits réside dans les inquiétudes grandissantes entourant de secondes vagues dans l'épidémie de Covid-19', estime John Higgins, l'économiste en chef de Capital Economics, un bureau de recherche économique basé à Londres. 'Lors du vent de panique qui avait secoué les marchés en février et en mars, nous soutenions que la mise sous contrôle des premières vagues d'infections au virus constituait une condition nécessaire pour que les marchés se redressent', rappelle l'analyste. 'Nous croyons désormais que maintenir le virus à un niveau raisonnable lors d'éventuelles secondes vagues sera une condition nécessaire pour qu'ils poursuivent leur rebond', ajoute-t-il. D'après John Higgins, il est toutefois peu probable que le coronavirus soit contenu avant un certain temps. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street signalent pour l'instant une ouverture en baisse de 3% pour le S&P 500 et de 2,4% pour le Nasdaq. Ces dégagements devraient favoriser un repli sur les actifs jugés les plus sûrs, comme les emprunts d'Etat ou l'or, considéré comme la valeur refuge par excellence. Au-delà de cette tendance aux prises de bénéfice, les investisseurs resteront très attentifs aux indicateurs économiques, avec l'espoir que les prochaines statistiques dessinent la possibilité d'une reprise en 'V' de l'activité. Cette nouvelle semaine sera animée par plusieurs publications d'indicateurs macroéconomiques de premier plan, dont l'indice Empire State de la Fed de New York qui paraîtra cet après-midi. Les intervenants de marché prendront également connaissance, demain, des chiffres de la production industrielle et des ventes de détail aux Etats-Unis, qui viendront alimenter le débat sur la capacité de résistance de l'économie américaine.

