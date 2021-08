Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les minutes du FOMC jettent un froid information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes chutent lourdement (-2,2% à Londres, -1,8% à Francfort, -2,7% à Paris), pâtissant d'un compte-rendu de la dernière réunion du FOMC renforçant la perspective d'un durcissement prochain de la politique monétaire de la Fed. 'Le S&P500 a enregistré sa plus forte perte sur un jour en près d'un mois après que les minutes du FOMC de juillet ont montré que la plupart des responsables étaient en faveur d'une réduction des achats d'obligations d'ici la fin de 2021', pointe ainsi Deutsche Bank. 'Le discours du président de la Fed Jerome Powell la semaine prochaine à Jackson Hole sera désormais d'autant plus au centre de l'attention, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur une stratégie potentielle de réduction', poursuit la banque allemande. Cet après-midi, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice d'activité Philly Fed et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis de l'indice composite des indicateurs avancés pour juillet, calculé par le Conference Board. Du côté des valeurs, Geberit perd 3% à Zurich, après la publication d'un 'excellent deuxième trimestre, mais avec une nouvelle guidance 2021 légèrement inférieure aux attentes du consensus au niveau de la marge d'EBITDA', selon Oddo BHF. ABB recule de 2%, malgré le gain par le groupe d'ingénierie suisse d'un contrat de 120 millions de dollars auprès de Chevron Australia et Aker Solutions afin de fournir un système sous-marin d'alimentation électrique en Australie.

