Marché: les marchés européens redressent la tête information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 11:54

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes sont orientées à la hausse ce matin, Paris progressant de 1,3% devant Francfort (+1,1%) et Londres (+0,5%), le reflux des taux américains donnant un petit coup de pouce aux actions pour une séance qui s'annonce calme sans aucun indicateur majeur à l'agenda.



Facteur d'apaisement, le rendement des Treasuries à dix ans amorce un mouvement de repli en direction de 1,76% ce matin après avoir flirté avec la barre de 1,80% hier, soit un plus haut de deux ans.



Les investisseurs semblent se préparer quoiqu'il advienne à une semaine agitée, les récents développements sur les marchés ayant renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide que prévu des taux de la Fed.



Dans ce contexte peu propice à la prise de risques et en l'absence de catalyseurs, les intervenants de marché suivront avec attention la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient bien entraîner une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et raviver les craintes sur de futures hausses de taux.



Les économistes d'Oddo BHF disent attendre une modération des prix à la consommation d'un mois sur l'autre, mais une nouvelle accélération sur un an liée à un effet de base défavorable.



Bref, pas de quoi y voir beaucoup plus clair sur la trajectoire future de l'inflation, reconnaissent les analystes de la banque privée.



'La Fed ne peut que rester en alerte dans ces conditions', concluent-ils.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Nokia annonce une mise à jour de ses prévisions financières pour 2021 et des prévisions de marge opérationnelle pour 2022.



Sur la base des résultats financiers préliminaires et non audités pour 2021, Nokia estime désormais un chiffre d'affaires net d'environ 22,2 milliards d'euros et une marge opérationnelle comparable de 12,4 à 12,6 % au-dessus de ses prévisions précédentes de 10 à 12 %.



Le spécialiste suisse des boutiques hors taxes Dufry a annoncé mardi avoir renouvelé pour une durée de 10 ans sa concession à l'aéroport de La Romana, en République dominicaine.



Enfin, adidas progresse de plus de 4% - quand l'indice DAX de la Bourse de Francfort gagne 1,1% - suite au relèvement de la recommandation de RBC, la banque canadienne étant passée à 'surperformance' sur le titre après son récent accès de faiblesse.