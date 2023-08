Marché: les investisseurs toujours suspendus à l'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse jeudi matin, même si la prudence devrait rester de mise avant deux statistique sur l'inflation qui pourraient conforter le récent rebond des marchés ou au contraire déclencher un nouvel accès de volatilité.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison septembre - sur l'indice CAC 40 grignote neuf points à 7387,5 points, laissant entrevoir de modestes gains à l'ouverture.



Les investisseurs attendent avec une fébrilité certaine les données sur les prix à la consommation pour le mois d'août en zone euro qui paraîtront à 11h00.



Le consensus voit l'inflation refluer à 5,1% sur un an après +5,3% en juillet: un chiffre au-dessus des attentes viendrait ajouter une incertitude supplémentaire et susciter de nouvelles turbulences sur les marchés.



'La grande inquiétude du moment est la menace grandissante d'une stagflation en Europe, qui serait marquée par une inflation toujours persistante et une croissance aux abonnés absents', rappelle Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Le reste de la séance sera animé par la publication, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des revenus et dépenses des ménages, une statistique qui comprend l'indice des prix 'PCE' très surveillé par la Réserve fédérale.



Là encore, des chiffres plus élevés que prévu pourraient raviver les craintes sur les taux et favoriser une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat, deux facteurs à l'origine des derniers épisodes de correction des actions.



Signe de la prudence des investisseurs, le CAC 40 avait mis fin hier à une série de trois séances consécutives de hausse en subissant une légère consolidation de 0,1% à 7364 points.



L'indice parisien se maintient toutefois au-dessus du seuil pivot des 7360 points, un succès qui conforte son passage en tendance haussière selon les analystes graphiques.



A New York, les marchés d'actions américains ont, eux, réussi à aligner une quatrième séance dans le vert à la suite d'indicateurs économiques maussades qui ont confirmé la nécessité d'une pause dans le cycle de relèvement de taux de la Fed.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit ainsi son repli pour s'afficher sous 4,12%. En Europe, le rendements du Bund allemand à dix ans se tend vers 2,54% en attendant les derniers chiffres de l'inflation.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei prenait 0,8% en fin de séance, tandis que le SSE Composite de Shanghai et le CSI 300 lâchaient autour de 0,6% malgré la publication de PMI jugés plutôt rassurants.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois a atteint 49,7 en août, contre 49,3 en juillet, selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES), se rapprochant du seuil des 50 points indiquant une croissance du secteur.



'Malgré tout, le ralentissement économique en cours semble davantage structurel que cyclique', s'inquiètent les analystes de Commerzbank.



'Le processus de correction du secteur immobilier et les problèmes d'endettement des collectivités locales vont mettre du temps à se solutionner', prévient la banque allemande.