Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: les investisseurs toujours positionnés à l'achat information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mardi matin dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, les marchés d'actions restant portés par un optimisme grandissant sur la croissance et les résultats, mais surtout par la vigueur non démentie des valeurs technologiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - progresse de 26,5 points à 7461,5 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le marché parisien avait clôturé la séance de lundi sur une hausse de 0,6% à 7413 points, ce qui lui permet de cumuler un gain de 1,3% en quatre séances et d'effacer une grande partie des pertes essuyées sur les deux premières semaines de l'année.



Les intervenants continuent de se positionner à l'achat en perspective d'une semaine chargée, qui sera notamment marquée par les PMI européens demain puis par la réunion de la BCE et les chiffres de la croissance américaine jeudi.



'Il semble que les investisseurs veuillent prendre le train de la hausse en marche après avoir réalisé qu'ils n'avaient pas profité du récent rally, alors que les perspectives de croissance et d'inflation s'améliorent plus que prévu', expliquent les analystes de Danske Bank.



Dans l'immédiat, les actions européennes devraient profiter du redressement des places boursières chinoises, qui ont bénéficié de rumeurs évoquant la mise en place de mesures de soutien de Pékin en vue de soutenir les marchés boursiers.



L'indice CSI 300 des principales valeurs chinoises a repris 0,5% mardi après avoir atteint des plus bas de cinq ans la veille.



A Tokyo, l'indice Nikkei a reculé de 0,1%, mais reste proche de sommets de 34 ans alors que la Banque du Japon (BoJ) a maintenu, sans surprise, sa politique monétaire ultra-accommodante.



L'activité en Europe s'annonce très calme du côté des statistiques aujourd'hui, mais pourrait être animée par des annonces sur le front des résultats, comme ceux d'Ericsson qui a dévoilé ce matin une lourde perte en raison de charges de restructuration.



De l'autre côté de l'Atlantique, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Verizon, Texas Instruments, General Electric, Lockheed Martin, Halliburton doivent publier leurs comptes aujourd'hui.



Grâce au dynamisme du compartiment technologique, Wall Street a encore battu des records lundi suite à un indice des indicateurs décevants, susceptible d'inciter la Réserve fédérale à desserrer sa politique monétaire.



'Il semble que les marchés soient résilients et que rien ne soit en mesure de les faire durablement chuter', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Tout au plus faut-il s'attendre à des prises de bénéfices en fin de semaine si la réunion de la BCE déçoit, ce qui est fortement probable', ajoute-t-il.



'Tout ceci confirme que les actions sont incontournables, peu importe l'état du cycle et les risques présents, si on cherche du rendement', conclut l'analyste.



Les marchés de taux demeurant calmes, les rendements européens sensibles aux anticipations de politique monétaire évoluant peu en attendant les annonces de la BCE.



Le rendement du dix ans allemand se détend sous le seuil de 2,30%, tandis que celui du des Treasuries américains de même échéance se tasse autour de 4,10%.



Peu d'écarts également sur le marché des changes, où l'euro interrompt toutefois sa glissage face au dollar en revenant vers 1,0915 face au dollar à deux jours de la BCE.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers repartent de l'avant face aux tensions en Mer Rouge avec un baril de brut léger américain (WTI) qui gagne 2,4% à 75,2 dollars, là où le Brent avance plus modestement de 0,1% à 80,1 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.