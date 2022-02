Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: les investisseurs tentent de se rassurer information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 08:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait se redresser vendredi en début de séance, dans le sillage du rebond amorcé la veille à Wall Street, et ce en dépit de l'avancée continue des troupes russes en Ukraine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - reprend 86,5 points à 6603 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Les marchés européens avaient fini en net repli hier sous le coup des inquiétudes relatives à la nouvelle tournure prise par le conflit ukrainien, marquée par l'entrée de l'armée russe dans plusieurs villes du pays.



Si l'effet de surprise s'est révélé puissant - les investisseurs n'ayant pas complètement intégré le scénario d'une guerre totale jusqu'ici - le repli des marchés européens ne s'est pas apparenté à une panique boursière, leur repli étant resté relativement ordonné.



Certaines intervenants tentent de se rassurer en émettant l'espoir d'une éventuelle action de la Fed, qui permettrait d'atténuer les conséquences de la guerre sur les marchés.



Cette hypothèse s'est traduit par une légère remontée des rendements obligataires américain, avec un taux à 10 ans qui évoluait à 1,95% ce matin, contre 1,92% hier.



D'autres opérateurs semblent parier sur un conflit de durée limitée, jusqu'à l'installation à Kiev d'un gouvernement favorable à la Russie.



Signe d'un timide regain d'appétit pour le risque, les valeurs technologiques américaines ont bénéficié de quelques rachats à bon compte jeudi soir, ce qui a permis à la Bourse de New York de clôturer dans le vert.



Le Dow Jones a ainsi repris près de 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de plus de 3,3%, un rebond qui s'est propagé à l'Asie dans la nuit puisque l'indice Nikkei à Tokyo progressait de presque 2% ce vendredi.



Le contexte géopolitique reste malgré tout particulièrement tendu et les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en baisse à Wall Street cet après-midi.



Si l'or semble un peu moins bénéficier de son statut de valeur-refuge, amorçant un reflux de 0,3% à 1920 dollars, le pétrole reste, lui, toujours aussi recherché, avec une hausse de plus de 0,2% à 101,3 pour la baril de Brent.



Les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui de plusieurs statistiques de premier plan aux Etats-Unis, dont les commandes de biens durables, les dépenses des ménages ou l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.





