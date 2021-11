Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs suspendus aux annonces du FOMC information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent sans véritable tendance ce matin: si Londres cède 0,2%, Paris et Francfort évoluent actuellement autour de leur point d'équilibre. La prudence est clairement de mise avant la conclusion, ce soir, de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC). Chez Aurel BGC, on estime que les membres devraient laisser les taux directeurs inchangés, tout en anticipant l'annonce d'une réduction des achats obligataire de la Fed. Vincent Boy, analyste marchés chez IG France, estime aussi que 'le président de la Fed devrait annoncer le début de la réduction, graduelle, du rachat d'actifs avant la fin de l'année et cela, pendant six à huit mois'. 'Cette annonce étant bien anticipée par les investisseurs, ces derniers seront davantage attentifs au calendrier concernant les réductions, mais surtout aux anticipations des membres du FOMC sur une première hausse de taux', poursuit-il. 'La Fed ne semble pas anticiper une telle hausse avant au moins la fin de l'année prochaine, mais l'indicateur Fed watch du CME montre une probabilité supérieure à 50% pour une première hausse dès juin 2022', pointe l'analyste. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du taux de chômage dans la zone euro en septembre: celui-ci ressort à 7,4%, en baisse par rapport aux 7,5% du mois précédent. Celui de l'UE s'établit à 6,7%, contre 6,9% en août, selon les données publiées par Eurostat. L'office statistique estime qu'en septembre, 14,324 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,079 millions dans la zone euro. Par rapport à août, le nombre de chômeurs a diminué de 306.000 dans l'UE et de 255.000 dans la zone euro. Dans l'actualité des valeurs européennes, BMW Group publie au titre des neuf premiers mois de 2021 un résultat avant impôt de près de 13,2 milliards d'euros, contre près de trois milliards un an auparavant, ainsi qu'une marge EBIT du segment automobile de 11,3%, contre 0,3% sur la même période en 2020. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile allemand a augmenté de 19,2% à 82,8 milliards d'euros, porté par une hausse des volumes de livraisons de 18% à 1,93 million de véhicules depuis le début de l'année. De son côté, Novo Nordisk annonce un bénéfice net en hausse de 12% sur les neuf premiers mois de 2021 pour atteindre 36 865 millions de couronnes danoises et un bénéfice dilué par action en hausse de 14 % pour atteindre 15,98 couronnes danoises. Lufthansa Group publie au titre du troisième trimestre 2021 une perte nette de 72 millions d'euros, à comparer à deux milliards un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté positif de 17 millions (et même 272 millions hors coûts de restructuration), contre -1,3 milliard. Enfin, Zalando annonce avoir réalisé un EBIT ajusté de 9,8 millions d'euros au troisième trimestre 2021, correspondant à une marge de 0,4%, 'et donc un niveau de rentabilité plus normalisé par rapport au résultat exceptionnel enregistré au troisième trimestre 2020'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.