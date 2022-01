Marché: les investisseurs se montrent plus prudents information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de prudence mercredi matin après les nouveaux records inscrits la veille, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques en attendant les multiples publications économiques du jour.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - recule de 6,5 points à 7307 points, annonçant un début de séance en léger repli.



Le marché parisien avait achevé la séance de mardi sur un gain de 1,4%, à 7317 points, poursuivant la dynamique haussière amorcée la veille (+0,9%) et lors du rally de fin d'année.



Outre ce record absolu de clôture, l'indice parisien s'est aussi arrogé un nouveau plus haut historique en cours de séance, atteignant les 7332 points en milieu d'après-midi.



Alors que les investisseurs font peu à peu leur retour sur les marchés, avec plus de 3,7 milliards échangés au cours de la journée d'hier, le CAC a été porté par les valeurs bancaires, à l'instar de Société Générale (+4,8%) ou BNP Paribas (+3,3%).



Outre-Atlantique, Wall Street a fini sur une note plus mitigée hier soir, en raison d'inquiétudes concernant l'évolution des rendements obligataires.



Au coup de cloche final, le Dow Jones prenait 0,6% tandis que le Nasdaq Composite se repliait de 1,3%.



L'appétit pour les actifs risqués continue de siphonner les liquidités sur les marchés obligataires, et notamment les Treasuries américains qui se sont dégradés de sept points supplémentaires hier, à 1,68% pour le 10 ans.



Le début de séance en Europe sera rythmé par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les économies de la zone euro.



Toujours sur le front de la macroéconomie, la cote sera aussi animée par plusieurs statistiques aux Etats-Unis, où les investisseurs suivront avec attention l'enquête ADP sur l'emploi privé en début d'après-midi.



Les intervenants de marché attendent aussi les 'minutes' de la Fed, qui doivent être publiées dans la soirée et qui permettront de se faire une idée plus précise de la réflexion de l'institution quant au calendrier du relèvement des taux.