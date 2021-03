Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs se gardent de prendre position Cercle Finance • 24/03/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs évitant de prendre trop de risques avant la publication des derniers indices PMI en Europe. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - cède 25 points à 5911 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. Les investisseurs attendent la publication - en tout début de séance - des résultats des enquêtes mensuelles réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) du secteur privé de la zone euro. 'Les chiffres en Europe devraient continuer à mettre en évidence une économie à deux vitesses, où le secteur manufacturier se détache et les services ralentissent, tandis que les PMI aux Etats-Unis vont probablement rester élevés', prédisent les équipes de Danske Bank. Un écart que la banque danoise justifie par un rythme de vaccination impressionnant Outre-Atlantique, où plus de 4% de la population est vaccinée chaque semaine, alors que la campagne patine en Europe. La journée sera également marquée par la parution, aux Etats-Unis, des chiffres des commandes durables, attendues en légère hausse au mois de février. 'Le secteur industriel américain donne des signes d'euphorie depuis quelques mois', rappelle-t-on chez Oddo BHF. 'Les carnets de commandes se regarnissent à un rythme jamais vu depuis plusieurs décennies', souligne la banque privée parisienne. Wall Street a fini en baisse mardi, préoccupée par l'évolution de la situation sanitaire alors que le nombre de cas aux Etats-Unis a augmenté pour la première fois en neuf semaines. Le Dow Jones a perdu plus de 0,9%, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1,1%. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se détend encore ce mercredi, autour de 1,61%, suite à des propos jugés rassurants de Jerome Powell, le président de la Fed, concernant l'inflation et à une adjudication réussie du Trésor américain.

