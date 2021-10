Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs se gardent de prendre position information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 08:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir inchangée ou presque lundi matin, les investisseurs s'abstenant de prendre position dans l'attente du démarrage, plus tard dans la semaine, de la saison des résultats trimestriels. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance octobre - se replie de trois points à 6556 points, annonçant un début de journée sans grande prise de risque. A l'issue d'une semaine en dents de scie, le CAC avait fini la séance de vendredi sur un repli de 0,6% à 6560 points, un recul qui avait réduit son gain hebdomadaire à un peu moins de 0,8%. Le marché parisien a reperdu du terrain dans le sillage des places américaines, qui ont terminé dans le rouge suite à un rapport sur l'emploi particulièrement décevant. Le Dow Jones (-0,1%) et le S&P 500 (-0,3%) n'ont pas réussi à aligner la quatrième séance de hausse qui leur semblait pourtant promise avant la publication du 'NFP'. Pénalisés par les craintes de 'stagflation' et par la flambée des prix du pétrole, les marchés vont se focaliser cette semaine sur les premières publications de résultats afin de tenter de se rassurer. C'est JPMorgan Chase qui donnera ce mercredi, avant l'ouverture de Wall Street, le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre aux Etats-Unis, dans un contexte de remontée des rendements obligataires et de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Bank of America, Citi et Wells Fargo suivront de près cette première publication en dévoilant leurs résultats jeudi, suivis de Goldman Sachs vendredi. Les analystes de FactSet s'attendent à ce que les sociétés cotées sur le S&P 500 annoncent des résultats en hausse de 27,6% en moyenne pour le troisième trimestre. De bons chiffres pourraient permettre d'atténuer les inquiétudes des investisseurs et les encourager à revenir vers les actions. Mais les intervenants de marché pourraient se montrer échaudés par des perspectives prudentes, notamment dues aux pénuries de matériaux et à une inflation galopante depuis quelques mois. Au chapitre économique, quelques publications de premiers plan en Europe (indice ZEW en Allemagne, production industrielle dans la zone euro,...) et aux Etats-Unis (inflation, ventes au détail,...) viendront émailler les prochaines séances de Bourse. Cette première séance de la semaine s'annonce en revanche assez calme puisqu'aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda du jour.

