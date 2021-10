Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs se gardent de prendre des risques information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse modérée vendredi matin, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication des dernières enquêtes PMI dans la zone euro. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - avance de 40 points à 6721,5 points, annonçant un début de séance plutôt favorable. Le début de séance en Europe sera essentiellement rythmé par les résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats (PMI) des entreprises du secteur privé. Ces chiffres fourniront aux investisseurs de précieuses indications quant à la tenue de l'activité économique en ce début de quatrième trimestre. 'Evidemment, l'une des grandes thématiques du moment est la disruption rencontrée au niveau de la chaîne logistique; il sera donc intéressant de voir comment cela se matérialise, même si les indices PMI indiquaient déjà depuis plusieurs mois une tendance au ralentissement dans les grandes économies de la région', rappelle-t-on chez Deutsche Bank. 'Le pic d'accélération de la reprise est passé', confirment les économistes d'Odoo BHF. 'Les entreprises font désormais face à des pénuries qui se prolongent', poursuit la banque privée parisienne. 'Dans le secteur industriel, l'envolée récente des prix de l'énergie est un choc négatif inattendu juste avant le début de l'hiver dans l'hémisphère nord', souligne Oddo. La journée sera également marquée par de nouvelles publications de résultats, les géants américains American Express, Honeywell et Schlumberger figurant parmi les sociétés devant dévoiler leurs comptes au cours de la séance. Après le Dow Jones mercredi, c'est l'indice S&P 500 qui a battu hier un record absolu à l'issue d'une septième séance de hausse consécutive, en dépit d'indicateurs et de résultats en demi-teinte. A Paris, l'indice CAC 40 a fini en repli de 0,3% jeudi, toujours prisonnier d'une fourchette allant de 6675 à 6695 points, représentant une volatilité d'à peine 0,3%. D'un point de vue graphique, seul le débordement de la résistance majeure de court terme des 6705 points permettrait au marché parisien de venir s'attaquer au mur des 6775/6810 points, préviennent les analystes.

