Marché : les investisseurs se gardent de prendre des risques

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer en hausse modérée lundi en début de séance, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la réunion de la Banque centrale européenne, prévue jeudi. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 13 points à 6700,5 points, annonçant un début de semaine dans le vert. L'activité, généralement réduite le lundi, risque de l'être davantage en raison de la fermeture de Wall Street aujourd'hui pour cause de jour férié de 'Labor Day'. En Europe, la séance sera principalement rythmée par la publication des chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, qui pourraient avoir corrigé au mois de juillet après le bond enregistré en juin (+4,1%). Si les carnets de commandes des groupes industriels sont largement remplis, les entreprise germaniques ont des difficultés à y répondre en raison des problèmes d'approvisionnement et de logistique rencontrés à l'heure actuelle. Les regards se tourneront par la suite vers Francfort, où la BCE rendra jeudi ses décisions de politique monétaire, avant une conférence de presse très attendue de sa présidente, Christine Lagarde. La BCE avait secoué les marchés début septembre, après la sortie remarquée de plusieurs membres 'faucons' de l'institution. La banque centrale est donc très attendue par les marchés sur l'avenir de sa politique monétaire dans un contexte de remontée des prix. 'Vu les données positives parues depuis deux-trois mois, le staff va revoir en hausse ses projections de croissance et d'inflation sur 2021', prédit-on chez Oddo BHF. 'Les partisans d'une baisse des achats PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie, NDLR) y verront de quoi justifier leur position', prévient la banque privée franco-allemande. Avant l'ouverture de l'Europe, la Bourse de Tokyo a gagné 1,8% sur fond de net repli du yen face au dollar. Vendredi, suite à un rapport américain sur l'emploi particulièrement décevant, le marché parisien avait fini sur un repli de 1,1%, à 6688 points, dans des volumes qui n'avaient même pas atteint les trois milliards d'euros. La Bourse de Paris avait tout de même préservé un gain symbolique de 0,1% sur la semaine écoulée. Les seuils des 6575 et 6550 points, susceptibles d'annoncer un retournement baissier, restent toutefois à bonne distance et ne devraient pas trop peser dans l'immédiat sur la tendance.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.