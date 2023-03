Marché: les investisseurs restent sur le qui-vive information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le rouge vendredi matin avant la publication de plusieurs indicateurs européens, après avoir profité la veille de propos de la Réserve fédérale entrouvrant la porte à une fin imminente de son cycle de resserrement monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance avril - cède 45,5 points à 7108,5 points, signalant un début de séance en territoire négatif.



Le marché parisien avait fini en légère hausse hier (+0,1%), soutenu par les annonces de la Fed, qui a laissé entendre que la fin de son cycle de hausses des taux était proche.



Les incertitudes persistantes sur la santé du système bancaire mondial et sur l'évolution de l'économie maintiennent néanmoins les investisseurs sur le qui-vive.



En ce sens, la tendance en Europe pourrait rapidement évoluer dans la matinée avec la parution des résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans la zone euro au titre du mois de mars.



Les indices PMI de S&P Global pour le mois de février avaient apporté de bonnes nouvelles dans leur ensemble, en montrant notamment que le secteur des services avait le vent en poupe.



La publication des PMI sera l'occasion de vérifier si la divergence entre la confiance affichée dans le secteur tertiaire et la lourdeur dans celui de l'industrie manufacturière se confirme.



A suivre aussi dans l'après-midi, les commandes de biens durables et l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur la forme actuelle de la première économie mondiale.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à retrouver quelques couleurs jeudi, au lendemain d'un net repli consécutif aux annonces de la Fed: le Dow Jones a grappillé 0,2% et le Nasdaq Composite a rebondi de 1%.



La publication d'indicateurs économiques plutôt solides a en outre relancé les espoirs d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, considéré comme le scénario idéal du point de vue des marchés financiers.



Sur le marché obligataire, le retour de l'appétit pour le risque s'accompagne d'un reflux des rendements des emprunts obligataires, celui des Treasuries à 10 ans étant revenu à 3,40%, au plus bas depuis février.



Le rendement du Bund allemand à dix ans, véritable référence pour la zone euro, se détend à 2,19%.



Sur le marché des changes, le dollar se montre toujours hésitant, tiraillé entre les déclarations bienveillantes de la Fed et des indicateurs économiques robustes, l'euro confirmant son retour vers 1,0830 face au billet vert.



Les cours pétroliers tentent quant à eux de reprendre une pente ascendante avec l'atténuation des inquiétudes entourant la crise bancaire et la possibilité d'une récession.



Le Brent reprend timidement 0,3% à 76,1 dollars, tandis que le baril de brut léger américain tente de se maintenir au-dessus du seuil des 70 dollars, avec un gain de 0,4%.