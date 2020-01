Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs reprennent toujours leur souffle Cercle Finance • 14/01/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, continuant de reprendre son souffle avant le début de la saison des résultats, après un parcours relativement décevant ces derniers jours. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - avance de 9,5 points à 6044 points, annonçant un début de séance en timide progression. Le marché parisien avait terminé autour de l'équilibre hier, les investisseurs n'ayant pas su tirer profit de la hausse des indices américains qui ont atteint de nouveaux records absolus lundi à New York. L'intérêt des investisseurs va se tourner à partir d'aujourd'hui sur la saison des résultats d'entreprises, dont les géants bancaires américains JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo donneront le coup d'envoi à partir de la mi-journée. Dans leur globalité, les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en baisse de 2% au quatrième trimestre, selon des données FactSet, un repli que le cabinet d'études attribue principalement à la vigueur du dollar. Les investisseurs misent toutefois sur de bonnes surprises cette saison afin maintenir le rythme de progression impressionnant affiché par les marchés d'actions au cours des derniers mois. 'S'il on peut effectivement s'attendre à ce que les résultats des sociétés américaines s'améliorent un peu cette année, nous pensons qu'ils n'attendront pas les attentes, qui visent - elles - un fort rebond des bénéfices', prévient cependant Capital Economics. 'Sachant que nous ne pensons pas que les valorisations vont s'accroître comme elles se sont accrues l'an dernier, nous n'anticipons qu'une petite progression pour les marchés boursiers américains en 2020', précise le bureau d'études londonien. Autre sujet d'attention, l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis, dont une accélération pourrait contraindre la Réserve fédérale à reprendre son processus de resserrement monétaire. Dans ce contexte, les investisseurs seront très attentifs à la publication, en tout début d'après-midi, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de décembre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.