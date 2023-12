Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: les investisseurs reprennent leur souffle information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse mardi matin, les marchés étant privés d'orientation claire en attendant la publication dans la matinée d'indices PMI qui devraient confirmer le marasme actuel dans lequel se trouve l'économie européenne.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin décembre - recule de 13 points à 7328 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Malgré plusieurs tentatives visant à revenir à l'équilibre, le marché parisien avait marqué le pas lundi pour la première séance de la semaine en terminant sur un recul limité de 0,2% à 7332 points.



Wall Street a de son côté accusé sa plus lourde consolidation depuis le 21 novembre, avec un repli de 0,2% pour le Dow Jones et une baisse de plus de 0,8% pour le Nasdaq Composite.



Les indices ont perdu un facteur de soutien important avec la fin de la séquence de repli des rendements obligataires, qui avait été portée par des chiffres de l'inflation meilleurs que prévu et l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie.



'Le marché boursier reprend son souffle, en attendant les réunions des banques centrales de la semaine prochaine qui devraient confirmer l'éventualité de baisses des taux en 2024 sans préciser le calendrier', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Cela devrait toutefois être suffisant pour entretenir le rallye boursier de fin d'année', estime l'analyste.



A en croire le marché monétaire, les investisseurs continuent de parier sur une première baisse de taux au printemps, certains opérateurs pariant même sur une baisse dès le début d'année 2024.



D'un point de vue technique, les différents indicateurs laissent également penser que l'indice CAC 40 - désormais confortablement installé au-dessus du seuil des 7300 points - est bien placé pour continuer sa progression vers ses records annuels dans l'optique de prochaines baisses de taux.



La tendance devrait néanmoins rester prudente à l'approche des nombreux indicateurs d'activité prévus dans la journée, en attendant le toujours très attendu rapport mensuel sur l'emploi vendredi.



Après leur lourd repli des derniers mois, les indices PMI des services en zone euro se sont stabilisés à des niveaux médiocres depuis la rentrée, laissant espérer tout au plus une stagnation de l'activité économique.



Aux Etats-Unis, la confiance dans les services est ressortie stable ou en légère hausse au mois de novembre, selon les données régionales déjà publiée.



Reste que depuis le début de l'année, l'ISM fluctue dans la zone allant de 50 à 55 points, sans véritable tendance.



Sur le marché obligataire, la déconnection plus en plus perceptible entre l'économie américaine et celle de la zone euro soutient le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui remonte au-delà de 4,28%.



Le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, se détend à 2,35%, les investisseurs cherchant refuge vers les obligations au vu du ralentissement économique qui se dessine sur le Vieux Continent.



La situation reste la même sur le front des devises, où le dollar continue de gagner du terrain face à l'euro, qui revient à proximité d'un creux de deux mois à 1,0820.



Les deux contrats de référence sur le brut se stabilisent, la baisse de la production annoncée jeudi par l'Opep+ ne compensant par les signes annonciateurs d'un ralentissement de la demande.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote actuellement 0,1% à 73,1 le baril et le Brent de Mer du Nord est globalement inchangé à 78 dollars.





