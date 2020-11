Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs reprennent leur souffle Cercle Finance • 30/11/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin, reprenant son souffle après quatre semaines consécutives de hausse favorisées par le développement de vaccins contre le Covid-19 et la réduction des incertitudes liées à la vie politique américaine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - lâche 31 points à 5558 points, annonçant une entame de semaine sans grande prise de risque. En s'adjugeant 2% sur la semaine écoulée, l'indice vedette a porté ses gains depuis le 30 octobre à 24%, ce qui en fait le mois de novembre le plus haussier de l'histoire du marché parisien. Ce vif mouvement de rebond pourrait néanmoins inciter les opérateurs à la prudence et certains stratèges recommandent aux investisseurs de prendre quelques couvertures en vue de se protéger. 'Concernant les marchés boursiers, les niveaux de valorisation sont dans l'ensemble élevés, en absolu', rappellent les équipes de Groupama Asset Management dans une récente note de recherche. 'Mais en comparaison aux autres classes d'actifs et aux taux sans risque, la classe d'actifs demeure attrayante', souligne le gestionnaire d'actifs. Compte tenu de l'orientation positive des marchés boursiers à moyen terme, le traditionnel 'rally de fin d'année' apparaît particulièrement bien engagé, d'autant que l'évolution de l'épidémie en Europe se fait plus rassurante depuis quelques jours. 'Le mouvement d'élastique conjoncturel et de rattrapage de la consommation des ménages à l'issue des mesures de confinement, devraient soutenir la progression des marchés boursiers', estime Gaëlle Malléjac, la directrice des investissements - gestions actives - chez Groupama AM. La gérante explique que le potentiel de rebond des actions semble plus important en Europe qu'Outre-Atlantique dans la mesure ou les valeurs industrielles et cycliques, plutôt caractéristiques du Vieux Continent, seront plus sensibles au rattrapage que les valeurs étiquetées 'digitales' des Etats-Unis. Côté macroéconomie, l'attention se portera, au cours des jours qui viennent, sur l'ISM manufacturier américain, prévu demain, sur les derniers indicateurs allemands, attendus en milieu de semaine, et surtout sur le toujours très suivi rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtra vendredi.

