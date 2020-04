Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs reprennent leur souffle Cercle Finance • 22/04/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mercredi matin, le marché reprenant son souffle après son rebond des dernières semaines face à des prix du pétrole qui restent très volatils. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance mai - avance de 24,5 points à 4353,5 points, un score laissant augurer une ouverture en très légère hausse. Les actifs risqués avaient signé un vigoureux redressement au cours des trois dernières semaines, une dynamique ayant permis notamment au CAC de réduire à 27% les pertes accumulées depuis le début de l'année. Cette reprise semble néanmoins s'être enrayée depuis le krach historique survenu en début de semaine sur le marché pétrolier. 'Les marchés d'actions sont repartis à la baisse, valeurs cycliques en tête, avec des écarts de rendement ('spread') qui s'accroissent du côté des emprunts d'Etat italiens et des obligations d'entreprise en général', constate Danske Bank. 'Cela signale habituellement que les marchés sont en quête d'un nouveau catalyseur', écrit la banque danoise dans une note à ses clients. 'Il semble que nous soyons entrés dans une période où les réponses politiques vont s'échelonner dans le temps alors qu'il est encore trop tôt pour obtenir des données économiques valables', explique Danske Bank. Les indices d'activité PMI préliminaires d'IHS Markit pour l'Europe et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront, en cela, particulièrement suivis demain. En attendant, l'évolution des cours de l'or noir demeure la principale animatrice de la tendance. Sur le marché pétrolier, le brut léger américain - livraison juin - était encore orienté à la baisse mercredi matin, accusant un repli de presque 10% en direction des neuf dollars. La prudence domine également en perspective de plusieurs journées chargées en termes de publications de résultats du premier trimestre. La fin de semaine verra se succéder les résultats de nombreuses sociétés américaines, dont ceux des géants Amazon, Intel et Tesla. Quelques bonnes surprises pourraient néanmoins réveiller la cote, les investisseurs misant notamment sur une accélération de la levée des mesures de confinement, une réponse coordonnée de la part de l'Union européenne voire des progrès rapides dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19. 'La quête d'un vaccin malgré quelques avancées va prendre encore de longs mois et une deuxième vague de contaminations n'est pas exclue d'autant plus si les règles du déconfinement à venir ne sont pas bien respectées', prévient cependant Cholet Dupont. 'Ces derniers éléments justifient une relative prudence car ils préfigurent d'une sortie de crise plus longue que prévu', avertit la banque privée parisienne.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.