Marché: les investisseurs redoutent un choc pétrolier information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note défavorable mercredi matin, au lendemain d'une chute de quasiment 4%, alors que les investisseurs tentent de s'acclimater à la nouvelle normalité d'une guerre aux portes de l'Europe.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance mars - se replie de 48,5 points à 6344,5 points, annonçant une poursuite du mouvement baissier des derniers jours.



Le niveau de stress est monté en flèche hier sur les marchés d'actions, le CAC ayant dangereusement enfoncé son plancher des 6450 points, tandis que les autres indices européens ont également validé la rupture de supports cruciaux.



Les places américaines se sont montrées un peu plus résilientes, avec un repli de 1,8% à la clôture d'hier pour le Dow Jones et un recul de 1,6% pour le Nasdaq Composite.



Le pétrole reste au coeur des inquiétudes des marchés, le conflit ukrainien ayant déjà des conséquences notables et visibles sur l'économie, via la hausse des prix du brut et du gaz.



Bon nombre d'investisseurs tentent désormais de mesurer l'impact de cette brusque flambée des cours sur la croissance et les perspectives d'inflation.



'Il est difficile de faire un pronostic sur la durée du conflit mais d'ores et déjà les conséquences sur les prix de l'énergie sont évidentes et viennent s'ajouter à une situation structurelle déjà tendue', s'inquiètent les équipes de Muzinich & Co.



'Cela va se répercuter immédiatement par une hausse du profil d'inflation pour 2022 au minimum', prédit la société d'investissement suisse.



Les deux contrats de référence sur le brut affichent encore des gains importants ce matin.



Le Brent gagne plus de 6% à 111,6 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) voit quant lui vu son cours grimper de 6,2% à près de 110 dollars le baril.



Le repli sur les valeurs jugées les moins risquées se traduit en parallèle par une baisse du rendement du Bund à dix ans, référence pour la zone euro, à -0,08%.



L'arbitrage en faveur des bons du Trésor entraîne par ailleurs par une embellie, quoique moins spectaculaire, sur les T-Bons américains dont le rendement à 10 ans reflue à 1,71%.



L'or continue lui aussi de bénéficier de son statut de valeur refuge en campant sur des plus hauts de deux ans.



Au chapitre économique, les investisseurs prendront connaissance, en fin de matinée, des chiffres des prix à la consommation dans la zone euro, qui devraient montrer une nouvelle accélération de l'inflation en février.



'La guerre en Ukraine ajoute, il va sans dire, un fort risque haussier à court terme', préviennent les analystes d'Oddo BHF.