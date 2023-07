Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les investisseurs rattrapés par les doutes information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait quelque peu se reprendre vendredi matin, après son décrochage de plus de 3% de la veille, déclenché par une brusque remontée des rendements obligataires dans la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin juillet - avance de 12,5 points à 7103,5 points, laissant entrevoir un timide rebond à l'ouverture.



Le marché parisien a vécu jusqu'ici une semaine difficile, caractérisée par quatre séances dans le rouge, un mouvement de consolidation qui l'a finalement conduit à enfoncer son support majeur des 7150 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC accuse à ce stade un repli de l'ordre de 4,3%, conduisant certains investisseurs à penser que la correction maintes fois évoquée par les stratèges est désormais bel et bien là.



Depuis plusieurs mois, certains analystes s'inquiètent de la 'dissonance cognitive' des marchés, qui privilégient le scénario 'rose' d'une absence de récession et d'une normalisation rapide de l'inflation.



Les investisseurs ont été rattrapés hier par les questions de politique monétaire suite à des chiffres du marché du travail américain ayant renforcé les craintes de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



A Wall Street, le Dow Jones a fini en baisse de 1,1% hier soir et le Nasdaq a plié de 0,8%.



Une pression additionnelle sur les marchés d'actions est venue de la brusque remontée des rendements des emprunts d'Etat, dont un rebond trop vif a souvent été à l'origine d'une correction boursière ces dernières années.



Le dix ans américain campe toujours au-delà des 4%, à des plus hauts de quatre mois, tandis que son équivalent allemand oscille autour de 2,6%, contre 2,2% il y a une semaine.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'un des indicateurs les plus fondamentaux pour l'économie, à savoir les créations d'emplois du mois de juin aux Etats-Unis.



Les économistes espèrent une confirmation de la tendance au ralentissement du rythme des créations d'emplois, mais la statistique a surpris à la hausse à l'issue de ses 14 dernières publications mensuelles.