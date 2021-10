Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs privilégient la prudence information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer la séance sur une note de prudence mercredi matin, en dépit des nouveaux plus hauts historiques établis la veille à Wall Street. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de 8,5 points à 6753,5 points, signalant une ouverture en léger repli. Les records ont continué de pleuvoir hier à New York, même si les principaux indices n'ont clôturé que sur des gains marginaux et à bonne distance de leurs plus hauts du jour, inscrits après une entame de journée prometteuse. Les indicateurs économiques du jour ont cependant apporté un nouvel élan d'optimisme puisque la confiance du consommateur est repartie à la hausse en octobre à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board. Les marchés ont également été soutenus par de bonnes publications de résultats d'entreprises, une tendance confirmée après la clôture par les performances meilleures qu'anticipé d'Alphabet et Microsoft. Sur les 41 composantes du S&P 500 ayant dévoilé leurs comptes hier, 33 ont fait mieux que prévu, selon des calculs de Deutsche Bank. Toujours d'après la banque allemande, 84% des sociétés du S&P ont dépassé les attentes depuis le début de la saison des résultats. 'Cela participe à la révision à la hausse des perspectives de bénéfices, ce qui, dans un marché actions qui ne progresse plus guère depuis le début de l'été, conduit mécaniquement à diminuer les valorisations', explique Enguerrand Artaz, chez La Financière de l'Echiquier. Pour le gérant, ces bonnes surprises redonnent un peu d'attractivité à des valeurs de croissance qui étaient devenues très chères. Bien aidé par Wall Street, le marché parisien s'était octroyé une progression de 0,8% hier, un score qui lui permet de confirmer l'effacement de la résistance des 6765 points. Mais les investisseurs devront probablement attendre la réunion de la BCE, prévue demain, voire la parution des derniers chiffres de l'inflation en zone euro programmée pour vendredi, pour voir se dessiner une véritable tendance de fond. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine tiendra son comité stratégique la semaine prochaine, qui pourrait être l'occasion pour Jerome Powell d'officialiser le 'tapering' (réduction des rachats d'actifs) tant attendu par les marchés. Les dernières remarques du président de la Fed ont fait ressortir une crainte grandissante de voir l'inflation s'installer au-delà des objectifs de la Fed. 'Cela pourrait alors pousser l'institution à resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu', avertit Vincent Boy, analyste chez IG. En attendant, l'agenda s'annonce relativement allégé aujourd'hui, le seul rendez-vous d'importance étant la publication à 14h30 des commandes de biens durables aux Etats-Unis.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.