Marché: les investisseurs privés de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, même si l'absence de catalyseurs risque de freiner son élan à la veille des annonces très attendues de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - grignote 16 petits points à 6514 points, annonçant une poursuite du mouvement de yo-yo des dernières séances.



Les variations s'annoncent relativement limitées en l'absence d'événements économiques majeurs, dans un climat qui reste dominé par la prudence en amont des décisions de la BCE.



Face à une inflation toujours très élevée, la banque centrale devrait manifester demain son intention de poursuivre son processus de normalisation monétaire, qui avait débuté en décembre dernier.



Son conseil des gouverneurs décidera probablement de mettre fin à son programme régulier de rachats d'actifs (APP) et de préparer le marché à des hausses de taux en juillet et en septembre, une première depuis 11 ans.



Si l'état de la conjoncture inquiète toujours les investisseurs, les marchés d'actions sont mieux orientés depuis quelques semaines, grâce notamment à une série d'indicateurs plaidant pour un ralentissement du resserrement monétaire.



Les investisseurs attendent également avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui seront publiées vendredi et qui sont elles aussi susceptibles de conforter le rebond des marchés ou au contraire les faire replonger.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur les taux de la Réserve fédérale et provoquer une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat, relançant par la même occasion la dynamique à l'origine du mouvement de correction des places boursières du printemps.



Sur le front des taux, le scénario d'un durcissement de la politique de la Fed semble néanmoins rester dans toutes les têtes, ce qui favorise la hausse des rendements.



Sur le marché des rendements souverains américains, ce début de journée est marqué par un nouvel épisode de tensions, avec des bons du Trésor à dix ans qui repassent à nouveau au-dessus du seuil symbolique de 3%.



Du côté des indicateurs, les investisseurs surveilleront avec attention, dans le courant de la matinée, les chiffres de la production industrielle en Allemagne puis ceux du PIB de la zone euro au premier trimestre.



Toujours du côté de la conjoncture, les intervenants prendront connaissance, cet après-midi, des stocks des grossistes aux Etats-Unis, ce qui permettra d'en savoir un peu plus sur la santé de l'activité manufacturière et donc sur la vigueur de la croissance.