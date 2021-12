Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les investisseurs manifestent un certain optimisme information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi, poursuivant son rebond entamé la veille alors qu'un certain optimisme semble de nouveau l'emporter face aux inquiétudes sanitaires.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de plus de 28 points à 6980 points, annonçant un début de séance favorable.



Le marché parisien avait clôturé la séance de mardi sur un gain de 1,4%, à 6965 points, amorçant un redressement technique après deux séances de net repli.



Outre-Atlantique, les marchés américain ont eux aussi accéléré la cadence hier après trois séances consécutives dans le rouge. Le Dow Jones a gagné 1,6% et le Nasdaq Composite a grimpé de 2,4%.



Après la journée agitée de lundi, un semblant de calme est revenu sur les marchés, une tendance illustrée par le recul du VIX, dit 'indice de la peur', qui a cédé 8% vers 21 points hier.



'Après une belle année boursière, beaucoup d'investisseurs ont récemment préféré sécuriser leurs gains à l'approche de 2022', explique un trader basé à New York.



'Mais il ne s'agit que d'une correction de court terme liée à la digestion du resserrement monétaire de la Fed et à l'apparition du variant Omicron', tempère le professionnel.



Les quelques statistiques prévues dans la journée devraient permettre aux investisseurs de se concentrer de nouveau sur les fondamentaux économiques.



Aux Etats-Unis, la séance sera animée entre autres par la dernière estimation du PIB de 3ème trimestre, les ventes de logements anciens, les stocks de pétrole et la confiance des consommateurs du Conference Board.



A noter que l'indicateur du sentiment de marché établi par SG ressort désormais à 0,63, un niveau bien supérieur de 0,35 trahissant une aversion pour le risque mais encore éloigné du seuil de 0,70 censé illustrer un retour de l'appétit pour le risque.