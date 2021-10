Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs limitent la prise de risque information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sur une tendance prudente mercredi en début de séance, à quelques heures de la publication des derniers chiffres de l'inflation en zone euro. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - recule de 26,5 points à 6638,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge. Le marché parisien ne bénéficie pas de l'orientation favorable de Wall Street, qui s'est rapprochée hier encore un peu plus de ses sommets historiques en dépit d'un baril au zénith et des taux qui se retendent. Le rendement de l'obligation américaine à 30 ans - qui sert de référence pour les prêts immobiliers - a effectué une embardée de 7,5 points mardi, à 2,092%, un niveau proche des 2,177% atteint début octobre. Les taux longs grimpent encore ce matin, avec un 10 ans américain qui pointe désormais à 1,65%, une dégradation qui semble surtout s'expliquer par le récent sursaut des prix pétroliers. Le baril de Brent reflue un peu ce matin sous le seuil de 85 dollars à Londres tandis le WTI se tasse sous les 83 dollars après être revenu hier à des niveaux proches de records de sept ans. Alors que certains observateurs commencent à évoquer une hausse de taux de la BCE à horizon janvier 2023, le mouvement de tension des rendements obligataires touche aussi l'Europe. Dans ce contexte, les marchés surveilleront avec grand intérêt les chiffres détaillés de l'inflation dans la zone euro, qui seront publiés à 11h00. Ces données permettront d'en savoir plus sur l'imminence de la menace d'une 'stagflation' en Europe, un phénomène qui combine inflation durable avec des prévisions de croissance revues à la baisse. Les publications de résultats d'entreprises qui se poursuivent permettront aussi de se faire une une meilleure idée de l'impact de la hausse des prix sur les marges des sociétés. Ce matin, plusieurs poids lourds européens de la trempe d'ASML, Nestlé ou Roche ont dévoilé leurs comptes. Aux Etats-Unis, Netflix n'a pas déçu hier en engrangeant un bénéfice de 3,19 dollars par titre, supérieur de 25% au consensus, avec l'arrivée de 8,5 millions de nouveaux abonnés. Le titre prenait 1,4% en transaction électroniques.

