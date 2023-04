Marché: les investisseurs hésitent à s'engager information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée à la fois en publications d'entreprises et en indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance mai - recule de 11,5 points à 7494 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les acteurs de marché semblent hésiter à prendre des positions trop offensives avant le déluge de résultats de sociétés et de statistiques sur l'activité attendu cette semaine.



La séance du jour devrait rester calme grâce à un agenda allégé - à l'exception de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne qui tombera en fin de matinée - avant l'avalanche de résultats prévue dans les prochains jours.



La saison des résultats va en effet connaître une accélération brutale aux Etats-Unis cette semaine avec près d'un tiers des entreprises du S&P 500 devant publier leurs comptes trimestriels, parmi lesquelles plusieurs poids lourds comme Microsoft, Boeing, Meta, Amazon ou encore ExxonMobil.



Selon les calculs de FactSet, 76% des sociétés ayant déjà annoncé leurs résultats ont battu le consensus, soit moins que la moyenne à cinq ans (77%), mais plus que celle des dix dernières années (73%).



En Europe, plusieurs ténors de la cote tels GSK, Santander, RB, Unilever, Sanofi ou TotalEnergies doivent également dévoiler leurs performances financières au cours des jours qui viennent.



Les investisseurs comptent également sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour alimenter l'optimisme à l'origine de la bonne tenue des places boursières ces dernières semaines.



Sur fond d'inquiétudes concernant une prochaine récession, ils espèrent que les premiers chiffres de la croissance américaine du premier trimestre, attendus jeudi, réserveront quelques bonnes surprises.



Le consensus table sur une croissance de 2% en rythme annualisé de la première économie mondiale sur les trois premiers mois de 2023, contre +2,6% au quatrième trimestre 2022.



Le lendemain, l'attention des investisseurs se portera sur la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre puis sur l'inflation allemande en avril.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai, qui devrait aboutir à une ultime hausse de taux, pourrait également inciter à la prudence.



Pour certains stratèges, le sentiment de marché favorable qui domine à l'heure actuelle pourrait rapidement se dégrader.



'Nous nous attendons à un ralentissement marqué de la dynamique de croissance du fait des effets du resserrement monétaire agressif, ce qui nous conduit à afficher une opinion négative sur les actions', écrit ainsi BofA dans une récente étude.



Dans ce contexte, la banque américaine recommande aux investisseurs de privilégier des valeurs défensives au sein des secteurs de la pharmacie et de la consommation de base.



Ce constat préoccupant est également partagé par les équipes de Barclays.



'L'accalmie sur le marché des taux et la bonne résistance des résultats des entreprises peuvent maintenir une forme de statu quo, voire pousser les marchés d'actions plus en avant du fait du positionnement prudent adopté par les opérateurs, mais les perspectives ne semblent guère s'améliorer de notre point de vue', prévient l'établissement britannique.