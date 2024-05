Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: les investisseurs font preuve d'attentisme information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de prudence mardi matin, dans un marché attentiste à la veille des résultats de Nvidia et de la publication des dernières 'minutes' de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - recule de 16,5 points à 8141 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Le marché parisien avait conclu la séance du lundi de Pentecôte sur un gain modeste de 0,3% à 8195 points, dans des volumes d'échanges particulièrement réduits.



Le marché devrait poursuivre sa pause mardi en l'absence d'indicateurs économiques et de résultats marquants à l'agenda.



La séance s'annonce d'autant plus calme que le CAC 40 se trouve à moins de 0,7% de son record historique et de son seuil de résistance majeur des 8250 points, qui semble constituer un véritable point de blocage dans l'immédiat.



Si aucun catalyseur ne se profile aujourd'hui, la seconde partie de la semaine devrait être bien plus chargée, avec notamment les résultats très attendus de Nvidia qui paraîtront demain soir.



Les analystes s'attendent à que le fabricant de processeurs publie des performances supérieures aux attentes sur le trimestre écoulé et dévoile des perspectives meilleures que prévu.



Les investisseurs pourraient aussi être tentés se se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Selon le ton qu'auront adopté les gouverneurs de la banque centrale et la nature de leurs débats, la tendance pourrait se montrer plus volatile en seconde partie de semaine.



'A notre avis les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', préviennent les analystes de BofA.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se stabiliser autour de 4,4370% après son repli de la semaine dernière qui l'avait ramené à des plus bas d'un mois.



Peu de mouvement non plus sur le front des changes, où l'euro reste à l'équilibre face au dollar, à 1,0865.



Sur le front de l'énergie, les cours du pétrole continuent d'évoluer dans un intervalle étroit, mais à des niveaux plutôt proches du bas de leur fourchette actuelle.



Après la liquidation de fin avril, due à la réalisation que le conflit au Moyen-Orient n'aurait probablement qu'un impact très limité, voire nul, sur l'offre, et à la faiblesse de la demande, le brut léger américain (WTI) recule aujourd'hui de 0,7% à 79,2 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.