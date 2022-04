Marché: les investisseurs face au risque géopolitique information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 12:16

(CercleFinance.com) - La fin de la période d'euphorie a sonné. Après une année 2021 qui aura vu le CAC40 gagner près de 29% en l'espace de douze mois et franchir le seuil symbolique des 7000 points pour la première fois de son histoire, les marchés font aujourd'hui face à des risques et des incertitudes qu'il était impossible d'anticiper.



Après avoir signé un record absolu à 7.376 points début janvier, le CAC40 tombait jusqu'à 5.756 points le 24 mars, la dernière semaine du trimestre. Entre ces deux dates, le déclenchement d'une guerre au coeur du vieux continent bouleversait les certitudes, bouleversait les équilibres et réveillait la crainte d'un conflit nucléaire.



Alors que le 2e trimestre vient de débuter, 'le risque le plus immédiat pour les marchés financiers reste le risque géopolitique, avec des implications micro-économiques fortes liées notamment aux prix et à la disponibilité des matières premières, mais aussi liées à l'impact sur le moral des consommateurs et des entreprises', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Pour lui, si le conflit en Ukraine n'est pas le seul responsable de l'inflation, il a catalysé la tendance. Ainsi, le prix moyen des matières premières a été multiplié par trois depuis le creux lié à la 1ère vague de Covid. Le baril de Brent de mer du Nord a même frôlé les 140$ le 8 mars, témoignant de l'importance du choc géopolitique. A titre de comparaison, trois mois plus tôt, le 8 décembre, ce même baril s'échangeait pour 74 $...



Outre l'inflation, les sociétés doivent aussi composer avec un risque logistiqueet la multiplication des pénuries et tensions sur les chaînes d'approvisionnement, une situation aggravée par la résurgence de la pandémie dans certaines régions de Chine.



Alors que les chocs succèdent aux chocs, 'il y a un risque réel et sous-estimé d'épuisement de la demande' , craint Alexandre Baradez.



Dans ce contexte, 'les banques centrales ont un peu de marge pour relever les taux mais vont devoir piloter à vue, car la crise géopolitique impacte l'économie mondiale et la confiance', poursuit-il. A elles de trouver le bon ton. Car si elles sont trop agressives, 'elles risquent d'accentuer l'impact sur la confiance des ménages et de faire plonger les économies en récession', prévient l'analyste.