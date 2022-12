Marché: les investisseurs évitent de prendre position information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable mercredi matin, les prises d'initiatives semblant totalement figées à quelques heures des décisions très attendues de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin décembre - recule de 15 points à 6731,5 points, annonçant un début de séance inchangé ou presque.



Le marché parisien avait fini en nette hausse hier en réaction à des chiffres des indices de prix à la consommation aux Etats-Unis montrant que l'inflation revient à des niveaux plus acceptables pour l'économie.



Après avoir gagné jusqu'à 2,5% en milieu d'après-midi, le CAC avait cédé une bonne partie de ses gains en fin de journée, mais avait tout de même réussi à conclure la séance sur un gain de 1,4% à 6744 points.



La Bourse de New York avait elle aussi terminé dans le vert mardi suite à la parution des chiffres de l'inflation jugés rassurants. Au coup de cloche final, le Dow Jones prenait 0,3% et le Nasdaq 1%.



Les investisseurs attendent désormais de savoir si la Réserve fédérale emploiera un ton plus accommodant dans un contexte de ralentissement des anticipations inflationnistes.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed publiera son communiqué à 20h00 (heure de Paris) et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse une trentaine de minutes plus tard.



La banque centrale devrait annoncer une hausse de ses taux directeurs de 50 points de base, mais les acteurs de marché seront surtout à l'affût de tout indice les renseignant sur ses intentions à l'approche de la nouvelle année.



Ils chercheront notamment à obtenir de plus amples indications sur le 'taux terminal', c'est-à-dire le niveau plafond du taux directeur prévu par l'institution à horizon 2023.



'Jerome Powell va devoir tenir un discours équilibré pour montrer sa vigilance sur la hausse des prix tout en gardant un oeil sur une économie pour l'instant résiliente mais fragile', explique Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



'Un discours trop ferme serait en revanche mal ressenti par les marchés qui misent sur une fin prochaine du cycle de hausse des taux', prévient-il.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants devraient éviter de prendre de nouvelles positions et se contenter d'étudier les différents indicateurs économiques au programme de la journée.



Sont attendus, entre autres, de nouveaux chiffres relatifs à l'inflation aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que des données liées à la production industrielle en zone euro.



Les variations sont tous aussi limitées sur le compartiment obligataire, où le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule d'un point de base, à 3,48%, tandis que son équivalent allemand se tend légèrement à 1,92%.



Sur le marché des changes, le dollar cède encore un peu de terrain après son décrochage de la veille pour se traiter autour de 1,0630 face à l'euro.



Sur le front du pétrole, les cours du brut se stabilisent, avec un brut léger américain qui évolue autour de 75 euros, après avoir été portés par la vague de froid qui sévit actuellement des deux côtés de l'Atlantique.