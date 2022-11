Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: les investisseurs évitent de prendre des risques information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue pratiquement inchangée mercredi matin après sa forte progression des derniers jours dans l'attente du verdict de la Fed, qui devrait annoncer ce soir une nouvelle hausse 'jumbo' de ses taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison novembre - sur l'indice CAC 40 grignote 24,5 points à 6353,5 points, signalant une ouverture relativement proche de la clôture de la veille.



Les investisseurs semblent vouloir éviter de prendre des positions trop tranchées à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine.



Le communiqué de la banque centrale américaine tombera à 19h00 et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, débutera une demi-heure plus tard.



Sachant que la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base est désormais intégrée a plus de 90% à en croire le baromètre 'FedWatch', les investisseurs attendent surtout des indications sur le rythme des hausses à venir.



C'est donc le discours du patron de la Fed qui concentrera toute l'attention des marchés.



'Même si le président Jerome Powell pourrait faire allusion à une baisse de cadence des hausses et potentiellement à la prochaine réunion de décembre, il nous parait illusoire de penser que Powell signale une fin prochaine des hausses, comme l'a fait le voisin la Banque du Canada récemment', prévient Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.



'Si la Fed doit pivoter, ce ne sera pas par imitation d'autres banques centrales mais car les tensions domestiques d'inflation auront baissé', renchérit Bruno Cavalier, l'économiste en chef chez Oddo BHF.



'Ce n'est pour l'instant pas le cas', rappelle-t-il.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se stabilise autour de 4,05% dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.



Sur le marché des changes, le dollar recule légèrement face à l'euro, qui évolue dans la zone de 0,9875.



La séance en Europe sera également marquée par la parution des résultats définitifs des enquêtes PMI sur l'industrie manufacturière en zone euro, qui devraient confirmer que les perspectives de la région pour les prochains trimestres sont défavorables.



'D'après nos prévisions, la zone euro n'échappera pas à une contraction de son PIB', anticipe William de Vijlder, chef économiste de BNP Paribas.



'La conjonction actuelle inédite des chocs (inflationniste, sanitaire, géopolitique, énergétique, climatique, monétaire) devrait avoir raison de la résistance observée jusqu'ici', conclut-il.



Quelques résultats d'entreprise (Ferrari, GSK,...) devraient aussi animer la cote.





