Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: les investisseurs espèrent un nouvel élan information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en léger repli mardi matin, dans un marché qui manque de carburant à l'orée d'une semaine devant être dominée par de nombreuses publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance mai - recule de 19 points à 7497 points, annonçant un début de séance sur une note de faiblesse.



Le CAC avait terminé la journée de lundi à l'équilibre, à 7573 points (-0,04%), les investisseurs s'étant montrés prudents à l'entame d'une semaine riche en publications d'entreprises et en indicateurs économiques.



Faute de facteurs susceptibles de lui donner un élan supplémentaire, le marché parisien a marqué une pause après avoir aligné cinq semaines consécutives de progression.



Après le fort 'rally' boursier du début d'année, les marchés d'actions peinent à trouver un nouveau souffle, même si les éléments techniques à court et moyen terme ne donnent pas vraiment de signaux négatifs.



'La cadence haussière de l'indice CAC 40 ne faiblit pas et conserve un élan suffisant pour franchir toutes les résistances se présentant', assurent ainsi les équipes de Kiplink Finance.



L'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés susceptibles d'influencer la tendance incite à l'attentisme en attendant le déluge de résultats prévu aux Etats-Unis dans les jours à venir.



La tendance pourrait néanmoins s'animer un peu aujourd'hui avec les publications de plusieurs ténors européens de la cote, dont ABB, Nestlé, Novartis, Santander ou UBS.



Outre les résultats des sociétés européens au programme ce mardi, les investisseurs surveilleront ceux de 3M, GE, GM, McDonald's ou encore UPS prévus avant l'ouverture de Wall Street.



Post-clôture, ce sont les publications très attendues d'Alphabet et Microsoft qui donneront le ton des échanges.



Au chapitre économique, les opérateurs suivront cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ainsi que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain profite d'une légère détente vers 3,51% en attendant les premiers chiffres de la croissance américaine du premier trimestre, prévus jeudi.



Sur le marché européen, une certaine lourdeur l'emporte alors que le gouverneur de la Banque de France a pronostiqué hier encore deux hausses de taux minimum en Europe tandis que la dernière est anticipée aux Etats Unis le 3 mai.



Le rendement du Bund à dix ans allemand se tasse à 2,46% ce matin, tandis que son équivalent français reste figé autour de 3,07%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.