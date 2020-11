Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs enclins à prendre quelques profits Cercle Finance • 10/11/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, les investisseurs semblant enclins à prendre leurs bénéfices à la suite de l'envolée de la veille (+7,6%), la huitième plus forte hausse de l'histoire du CAC 40. Selon des données dévoilées par des courtiers, l'indice CAC pourrait démarrer la séance sur un repli d'environ 1,7%, l'une des plus fortes consolidations attendues en Europe ce matin. Le marché parisien aligne les séances de progression depuis l'élection présidentielle américaine et les opérateurs semblent décidés à faire une pause aujourd'hui afin de digérer ce mouvement particulièrement puissant. Les indices boursiers avaient encore explosé à la hausse hier sur la foi d'un communiqué de Pfizer assurant être dans la dernière ligne droite d'un vaccin anti-Covid, qui s'est montré efficace à 90%. 'C'est une performance incroyable quand on sait que l'efficacité des vaccins contre la grippe est habituellement de l'ordre de 50%', soulignent les analystes de Deutsche Bank. L'effet Pfizer s'est néanmoins nettement étiolé hier à Wall Street, où les grands indices n'ont pas réussi à signer de nouveaux record de clôture, le Nasdaq ayant même fini par rebasculer dans le rouge en fin de journée (-1,5%). L'absence de résultats et d'informations macroéconomiques majeures aujourd'hui pourrait donner aux opérateurs la possibilité de prendre encore quelques profits avant de nouvelles déclarations de la part des banques centrales. Christine Lagarde doit en effet ouvrir demain une table ronde virtuelle de la BCE avec ses homologues de la Fed et de la BoE afin de débattre de thématiques présentées comme 'fondamentales', mais qui devrait aussi soulever des questions plus immédiates. Seul indicateur de premier plan au menu du jour, l'enquête mensuelle de l'institut ZEW sur le sentiment des investisseurs allemands sera publiée dans le courant de la matinée.

