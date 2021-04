Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les investisseurs en position d'attente Cercle Finance • 27/04/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin sous une nouvelle avalanche de résultats de sociétés cotées dans un marché prudent à la veille des annonces de politique monétaire de la Fed. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 6,5 points à 6223 points, annonçant un début de séance en très légère progression. La Réserve fédérale doit entamer aujourd'hui deux jours de débats stratégiques à l'issue desquels l'institution devrait opter pour un 'statu quo'. Economistes et investisseurs s'attendent à ce que la Fed attende la fin d'année avant de réévaluer ses rachats d'actifs, mais ils resteront toutefois attentifs, demain, au discours de son président Jerome Powell. Le rythme des publications trimestrielles va par ailleurs nettement s'accélérer au cours des journées à venir. En Europe, des poids-lourds de la trempe d'ABB, bp, HSBC, Novartis ou UBS ont dévoilé leurs résultats ce matin. Aux Etats-Unis, la journée sera marquée par un nombre tout aussi important d'annonces, dont celles de 3M, GE, Eli Lilly et UPS avant la présentation, ce soir, des comptes des géants technologiques Alphabet et Microsoft. Hier soir, Tesla a fait état d'un nouveau trimestre bénéficiaire, porté davantage par les profits sur le bitcoin que par ses ventes d'automobiles, qui ont atteint 10,4 milliards de dollars contre 10,3 milliards attendus. Si Wall Street a entamé la semaine sans direction si l'on fait la moyenne du Dow Jones (-0,2%) et du S&P 500 (+0,2%), le tableau est en fait beaucoup plus souriant qu'il n'y parait puisque le S&P 500 a réussi à établir lundi un nouveau record à 4187 points. Les investisseurs surveilleront dans le courant de l'après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait avoir poursuivi son redressement en avril avec le succès de la campagne de vaccination aux Etats-Unis et la baisse du nombre de chômeurs. 'L'indice du Conference Board a encore beaucoup à rattraper pour atteindre son niveau pré-pandémie', rappellent les équipes d'Oddo BHF.

