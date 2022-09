Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les investisseurs digèrent les annonces de la veille information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 08:37

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement vendredi matin, les marchés semblant vouloir continuer à digérer dans le calme les nombreuses annonces faites la veille par la BCE.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grignote 1,5 point à 6127 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



La BCE a mis fin hier à des semaines de suspense en relevant l'ensemble de ses taux directeurs de 75 points de base, une décision largement attendue par les investisseurs.



Le communiqué de politique monétaire de la banque centrale et la conférence de presse donnée par Christine Lagarde, sa présidente, ont par ailleurs renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année.



En parallèle, l'institution a revu à la baisse ses prévisions de croissance et relevé ses perspectives d'inflation, mettant en évidence l'envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, les pressions pesant sur la demande et les nombreux goulets d'étranglement du côté de l'offre.



Toutes ces perspectives sont généralement peu favorables aux actions, mais cela n'a pas empêché le marché parisien de clôturer sur une hausse de 0,3% hier soir.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette affiche pour l'instant une perte limitée de l'ordre de 0,7%.



Les investisseurs ont surtout retenu que la BCE souhaitait prendre ses prochaines décisions étape par étape, en fonction des indicateurs disponibles, sans mettre au point de plan préétabli.



'Nous anticipons une phase de transition qui va lui permettre de basculer vers des relèvements de 25 points de base l'an prochain dans le cadre d'un changement d'approche allant d'une normalisation de sa politique monétaire vers un cycle de resserrement', explique Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO.



Les membres de la BCE ont par ailleurs estimé qu'il était trop tôt pour envisager une réduction du bilan de l'institution et que la question serait discutée en temps utile, quand l'inflation serait maîtrisée.



Sur le marché obligataire, le discours de la BCE a propulsé le rendement du Bund allemand vers 1,74% hier soir, après son reflux à 1,56% la veille.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans s'est également tendu pour atteindre 3,29%.



Les investisseurs vont maintenant attendre la décision de la Fed, qui se réunira les 20 et 21 septembre en vue de procéder, à son tour, à une poursuite de son durcissement monétaire.



Le marché monétaire évalue dorénavant à 84% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine dans deux semaines.



D'ici là, les investisseurs vont scruter avec grand intérêt les statistiques économiques, sachant que la séance sera calme de ce point de vue, simplement animée par la parution des stocks des grossistes américains cet après-midi.