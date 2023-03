Marché: les investisseurs adoptent une position d'attente information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grande tendance vendredi matin, une certaine prudence étant de mise avant la publication de chiffres de l'inflation susceptibles de conforter le rebond du marché, ou au contraire le faire replonger.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grignote cinq points à 7280,5 points, laissant entrevoir une hausse modeste à l'ouverture.



Une convergence d'éléments positifs a tiré les indices mondiaux à la hausse ces dernières semaines, allant de l'apaisement des craintes autour des valeurs bancaires au ton plus conciliant adopté par les banques centrales, en passant par des indicateurs économiques plus solides que prévu.



En s'arrogeant 1,1% hier, à 7263 points, le marché parisien a poursuivi sur sa lancée des derniers jours, entretenant une dynamique favorable qui lui a permis de revenir au-dessus de sa résistance des 7250 points.



L'épisode de turbulence connu au début du mois de mars est désormais effacé, avec des cours qui sont remontés 1% au-delà des niveaux du 9 mars et 7% au-delà des planchers du 15 mars.



Les investisseurs devraient à présent repasser en position d'attente, au moins jusqu'à la parution des dernières données sur l'inflation en Europe et aux Etats-Unis.



Les intervenants attendent avec une certaine fébrilité les premières statistiques des prix à la consommation dans la zone euro pour le mois de mars, qui seront dévoilées à 11h00.



Les économistes attendent une nette décrue de l'inflation en raison de l'effet de base lié aux coûts de l'énergie, mais l'indice sous-jacent (hors énergie et alimentation) pourrait encore peiner à refluer, ce qui pourrait amener un regain de volatilité.



Toujours du côté des statistiques, le Département américain du Commerce publiera à 14h30 son indice 'PCE', l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, un rendez-vous là encore très attendu par les marchés.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur les taux de la Réserve fédérale et favoriser une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat, et donc provoquer de nouvelles secousses sur les marchés.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans apparait figé à 3,54% en attendant les derniers chiffres de l'inflation US.



Le dix ans allemand se tend quant à lui à 2,36%, alors que les données sur l'inflation publiées hier en Allemagne se sont révélées mitigée.



Alors qu'ils espéraient un retour au calme après le début d'incendie qui s'est déclaré sur le compartiment bancaire, les investisseurs réalisent que les incertitudes tenaces sur l'économie vont rendre le chemin de la hausse plus cahoteux que ce à quoi ils s'étaient habitués depuis le début de l'année.