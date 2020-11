Marché : les investisseurs adoptent un positionnement prudent

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir la séance de vendredi pratiquement inchangée en l'absence de facteurs susceptibles d'orienter les investisseurs dans un sens ou dans l'autre.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - se replie d'environ six points à 5468,5 points, annonçant un début de séance sans grande direction.

Le marché parisien s'est adjugé 1,7% ces quatre derniers jours et les investisseurs devraient avoir à coeur de terminer la semaine sous de bons auspices, malgré les incertitudes toujours bien présentes.

Le CAC s'est lancé dans un spectaculaire rally depuis le début du mois de novembre, reprenant 20% en quasi-ligne droite et repassant au-dessus des 5500 points, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant les nombreux projets de vaccins contre le Covid.

Mais le mécanisme semble s'être enrayé depuis quelques jours, l'indice parisien étant finalement repassé sous la barre symbolique des 5500 points hier.

Les investisseurs restent prudents face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus et au blocage de nouvelles mesures budgétaires aux Etats-Unis.

'Les trois éléments qui pourraient compromettre la progression des marchés sont la hausse du nombre d'infections au Covid, le président Trump et une déception sur le front de la relance budgétaire', estiment les stratèges de NN Investment Partners.

Le gestionnaire de fonds néerlandais dit néanmoins maintenir une exposition au risque 'modérée' après les récentes annonces sur les vaccins.

'Nous observons deux tendances sur les marchés actions: d'une part, l'écart qui se creuse entre les gagnants et les perdants de la crise du Covid et, d'autre part, l'écart entre le marché américain et les autres marchés', constate-t-il dans une note de recherche.

Mais toute une série d'options et de 'futures' sur indices et actions arrivent à échéance aujourd'hui et il semble que les teneurs de marché préfèrent maintenir des positions neutres dans un marché qui apparaît pour l'instant dépourvu de véritable moteur.