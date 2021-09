Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les inquiétudes n'ont pas disparu information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer en légère hausse mercredi en début de séance, le marché tentant de repartir de l'avant après son lourd repli de la veille. Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison octobre - progresse de 37,5 points à 6538,5 points, signalant un timide redressement dans les premiers échanges. L'indice-vedette avait corrigé de près de 2,1% hier, mais finalement réussi à sauver le palier des 6500 points après avoir reculé vers 6490 points au plus bas de la journée. Si Wall Street a également réussi à limiter la casse hier, le S&P 500 (-2%) a connu sa pire séance depuis le 12 mai, tandis que le Nasdaq (-2,8%) pour revenir sur ses niveaux du 30 juin. En un mot, l'indice à forte composante technologique a désormais effacé tous ses gains du troisième trimestre. Parallèlement, le VIX - le baromètre du stress associé au S&P - a effectué un embardée de 13% pour tutoyer les 23 points au plus haut de la séance. Les inquiétudes entourant la remontée des taux réels n'ont pas disparu ce matin et la hausse continue des rendements obligataires américains traduisant une nervosité persistante. Ayant désormais dépassé la barre psychologique des 1,5%, le taux des Treasuries à 10 ans se stabilise néanmoins autour de 1,53% ce mercredi après avoir un temps flirté avec les 1,57%. La tendance pourrait rester volatile avec un agenda américain peu chargé en matière d'indicateurs économiques. Les valeurs technologiques devraient en particulier rester en ligne de mire après le revers du secteur la veille, dans un climat marqué par une forte aversion au risque. Sur le marché de l'énergie, les cours pétrolier refluent un peu ce matin, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traitant autour de 73,9 dollars, ce qui constitue toujours un plus haut de presque trois ans. A Paris, le CAC 40 - qui a enfoncé son premier support d'inversion de 6515 - va désormais devoir préserver le seuil des 6480 points.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.