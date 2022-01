Marché: les initiatives s'annoncent limitées information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre vendredi matin avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis et sur fond de remontée des rendements obligataires, une dynamique qui a déjà favorisé quelques prises de bénéfices hier.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison fin de mois - recule de huit point à 7239 points, suggérant une ouverture inchangée ou presque.



Après sa série de records du début de semaine, la Bourse de Paris a fait face hier à son premier trou d'air de l'année, en dévissant de plus de 1,7% à 7249 points.



La tonalité inattendue des 'minutes' de la Fed a eu pour effet une nette remontée des rendements des emprunts d'Etat américains, le 10 ans ayant dépassé 1,73% pour la première fois depuis un an.



A New York, les marchés d'actions américains ont également terminé dans le rouge jeudi, dans un marché rendu nerveux par le mouvement de baisse simultanée des actions et des obligations.



Le Dow Jones a perdu près de 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite cédait plus de 0,1%.



La prudence devrait limiter les prises de position ce matin, à quelques heures de la publication des les statistiques mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis.



Le consensus table sur 475.000 créations de postes en décembre, avec un taux de chômage en baisse à 4,1%.



Ces chiffres ne devraient pas manquer d'alimenter les conjectures concernant la date que choisira la Fed pour commencer à relever ses taux d'intérêt, envisagée de plus en plus sérieusement pour le mois de mars.



'Plus l'inflation sera haute et le chômage bas à ce moment-là, plus la Fed sera pressée d'amorcer le resserrement de sa politique', expliquent les économistes d'Oddo BHF.



En Europe, dans l'attente des indicateurs américains, la matinée sera animée par la publication des chiffres préliminaires de l'inflation en zone euro en décembre et des ventes de détail du mois de novembre.