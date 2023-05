Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: les initiatives devraient rester limitées information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des décisions cruciales de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - reprend 31 points à 7387 points, laissant entrevoir un modeste rebond en début de séance.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Réserve fédérale publiera son communiqué dans la soirée et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse dans la foulée.



Depuis de longues semaines, la banque centrale américaine a préparé les esprits à un nouveau tour de vis de 25 points de base, qui ne fait guère de doute au vu de l'évolution des contrats à terme.



D'après le baromètre FedWatch de CME Group, les opérateurs évaluent à 89,3% la probabilité d'un relèvement de taux de 25 points ce soir.



Mais les intentions de l'institution pour les mois qui viennent demeurent, elles, beaucoup plus floues.



'Une nouvelle hausse de taux au mois de juin ne peut être écartée à ce stade', estiment ainsi les économistes de BofA.



'La Fed va sans doute maintenir un biais haussier dans l'orientation de sa politique monétaire', prédisent-ils.



Dans ce contexte confus, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule en direction de 3,43%, tandis que son équivalent allemand revient vers le seuil de 2,25%.



'Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, les obligations d'Etat de haute qualité pourraient constituer une protection en période d'incertitude sur les marchés', rappellent les équipes d'Invesco.



Sur le marché des changes, le dollar continue de faire preuve d'une certaine fébrilité en tentant de s'arrimer autour de 1,1020 face à l'euro.



Sur le front du pétrole, les cours du brut poursuivent leur repli, avec un baril de Brent qui cède 0,1% à 75,2 dollars ce matin sur fond d'inquiétudes quant au niveau de la demande.



Pénalisée par le repli du secteur de l'énergie, la Bourse de Paris avait lâché près de 1,5% hier, actant son basculement sous le seuil des 7400 points.



Alourdie elle aussi par la correction des valeurs pétrolières, Wall Street s'est également enfoncée dans le rouge mardi, avec des replis de plus de 1% pour le Dow Jones et le Nasdaq.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, de l'enquête ADP sur l'emploi privé puis de l'indice ISM des services, deux indicateurs qui leurs permettront d'évaluer le sérieux de la menace récessionniste.





