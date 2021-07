Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les indices restent en territoire positif Cercle Finance • 07/07/2021 à 15:52









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes restent orientées à la hausse, Francfort gagnant près de 1% tandis que Londres et Paris voient leurs gains légèrement s'effriter avec des hausses respectives de 0,3% et 0,2% (contre +0,6% et +0,4% dans la matinée). Les investisseurs affichent donc des niveaux de confiance contrastés à quelques heures de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale prévue à 20h qui devrait fournir des indications quant au calendrier du resserrement monétaire envisagé par la Fed. Les observateurs espèrent que ces 'minutes' leur apporteront des éléments nouveaux sur l'évolution possible des rachats d'actifs de la banque centrale, voire sur la perspective d'un éventuel 'tapering'. Les marchés regarderont notamment si les minutes s'appuient toujours sur le scénario d'une remontée 'transitoire' de l'inflation qui ne justifierait pas de mesures d'ajustement dans l'immédiat. Du côté des valeurs européennes, BMW Group a terminé le premier semestre 2021 avec un nouveau record de ventes, avec un total de 1 339 080 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce (+39,1%) livrés aux clients. Les ventes de BMW Group au premier semestre ont été nettement supérieures à celles de l'année d'avant crise 2019, avec une augmentation de +7,1%. Porsche annonce un investissement dans la startup technologique automobile Griiip par le biais de sa division de capital-risque Porsche Ventures, qui a pris une participation minoritaire dans Griiip. Le Britannique TechnipFMC a remporté un important contrat intégré d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation (iEPCI) pour le développement du champ Jubilee South East, situé au large du Ghana. Le Danois Bang & Olufsen a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice écoulé à la faveur d'une vive progression de ses ventes. Le spécialiste des produits audiovisuels haut de gamme a dégagé sur son exercice 2020/21 un bénéfice opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels de 38 millions de couronnes danoises, soit une marge de 1,4%, alors qu'il accusait l'an dernier une marge négative de 15%. Shell a confirmé mercredi qu'il allait améliorer la distribution proposée à ses actionnaires, une annonce qui se traduisait par une hausse de plus de 2% de son cours de Bourse. Le Suisse UBS et La Baloise prévoient de conclure un partenariat stratégique afin de proposer des solutions et prestations innovantes aux propriétaires immobiliers en Suisse.

