Marché : les indices PMI portent le CAC 40, retour vers 5020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en hausse, portée notamment par des indices PMI qui témoignent d'un rebond de l'activité dans la zone euro. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +1,6%. Il s'affiche ainsi à 5.020 points. Les indices PMI, très surveillés par les investisseurs, font donc état d'une certaine reprise de l'activité en Europe, alors que le déconfinement suit son cours. L'indice PMI flash composite en France, calculé par IHS Markit, s'est redressé à 51,3 en juin contre 32,1 en mai, traduisant la première croissance de l'activité globale du secteur privé français depuis quatre mois. La contraction du secteur privé de la zone euro a connu un nouveau ralentissement notable en juin, à en croire les dernières estimations 'flash' des indices PMI compilés par IHS Markit. L'indice PMI 'flash' composite qui mesure l'activité globale dans la zone euro s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai. Un rebond emmené notamment par le secteur des services, dont l'indice PMI 'flash' est remonté à 47,3 en juin contre 30,5 le mois dernier grâce à la levée ou l'assouplissement des mesures de confinement. L'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, passant de 30 en mai à 47,6 en estimation flash pour juin selon IHS Markit, et traduit ainsi une très forte décélération de la contraction du secteur privé britannique. Ces bonnes nouvelles pourraient permettre au marché de poursuivre le mouvement de hausse sans discontinu, ou presque, des dernières semaines. Pour mémoire, le CAC 40 a engrangé des gains de près de 30% sur les trois mois écoulés, ce qui lui permet de faire jeu égal sur la période avec la performance affichée par le Dow Jones. Au rayon statistiques, il ne restera plus, cet après-midi, que les ventes de logements neufs aux États-Unis. Dans l'actualité des valeurs, Atos annonce enrichir son portefeuille de solutions quantiques avec Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), une version accélérée par GPU de son offre de simulateur quantique Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM). Klépierre annonce la nomination de Pierre-Etienne Alline comme directeur groupe de l'exploitation des centres commerciaux, poste nouvellement créé pour 'répondre aux objectifs de diversification des revenus et d'optimisation des coûts d'exploitation'.

