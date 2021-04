Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les indices PMI, point d'orgue de la semaine Cercle Finance • 07/04/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, le marché semblant sans orientation en attendant la publication des derniers indicateurs PMI européens dans les services, point d'orgue de cette semaine écourtée par les fêtes de Pâques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - progresse de six points à 6136 points, annonçant un début de journée autour de l'équilibre. Sur le plan macroéconomique, la séance sera essentiellement animée par la parution, en début de matinée, des chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur tertiaire pour le mois de mars en Europe. Le secteur des services de la zone euro a accumulé un certain retard par rapport à la reprise de l'industrie manufacturière au cours des derniers mois, mais les investisseurs espèrent que les signes de stabilisation récemment apparus au sein du secteur se confirmeront, malgré la remontée des infections dans bon nombre de pays du Vieux Continent. 'La reprise économique, qui s'annonce vigoureuse, reste à la merci de nouvelles contraintes sanitaires qui pourraient se durcir avec les prémices d'une troisième vague dans la plupart des pays occidentaux', prévient-on chez La Financière de l'Échiquier. Ces indices PMI fourniront aussi de précieuses indications quant à la santé de l'économie mondiale, alors que les enquêtes du mois de février avaient montré une accélération de la reprise, mais aussi une inflation au plus haut depuis plus d'une décennie. Hier, Wall Street avait repris sa respiration à la suite d'une séquence haussière qui avait permis au Dow Jones et au S&P 500 d'établir de nouveaux records lundi soir. Les écarts sont demeurés limités et relativement homogènes, avec un repli de 0,3% pour le Dow Jones et un recul de moins de 0,1% pour le Nasdaq. La Bourse de Paris a, pour sa part, limité sa hausse à 0,5% vers 6131,3 points. D'un point de vue technique, l'indice parisien se trouve aujourd'hui dans une une situation de 'stop and go', estiment les analystes graphiques. 'Les objectifs haussiers restent étroits dans l'immédiat, la zone supérieure des 6190/6225 points apparait déjà comme premier seuil butoir', précisent les équipes de Kiplink Finance. 'A contrario et sauf décrochage important sous les 5880 points, l'indice CAC 40 demeure solide et suffisamment entouré pour conserver sa tendance haussière', assure toutefois le gestionnaire parisien.

