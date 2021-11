Marché : les indices européens suspendus à l'inflation US

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, Londres gagne 0,5% devant Francfort (à l'équilibre) tandis que Paris cède 0,2%.

La prudence est de mise après la baisse des indices new-yorkais hier (-0,3% pour le S&P 500 et le Dow Jones, -0,6% pour le Nasdaq) et la parution, en début d'après-midi, de l'inflation américaine pour le mois d'octobre.

Cette statistique est de première importance puisqu'elle viendra confirmer ou infirmer la thèse de la Fed soutenant le caractère transitoire de l'inflation.

De plus, 'une nouvelle accélération de la hausse des prix aux Etats-Unis pourrait renforcer le scénario d'unehausse des taux plus rapide que prévu, soit dès le milieu de l'année prochaine', estime-t-on chez Kiplink.

Selon Jefferies, le Département du Travail devrait annoncer une accélération de la hausse des prix à la consommation, à +0,6% (+0,4% en données coeur) par rapport à septembre, et à +5,8% (+4,4% en données coeur) en rythme annuel.

La hausse des prix préoccupe aussi de ce côté de l'Atlantique. On apprenait ce matin que l'inflation en Allemagne avait encore accéléré en octobre, atteignant son niveau le plus élevé depuis août 1993 à +4,5% en rythme annuel, et à comparer à +4,1% en septembre, selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire.

Les opérateurs doivent aussi prendre connaissance des inscriptions aux allocations chômage et des stocks des grossistes pour septembre aux Etats-Unis dans l'après-midi.

Dans l'actualité des valeurs européennes, Adidas annonce une hausse de 24% de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de 2021, grâce à une forte croissance à deux chiffres sur tous les marchés. Le résultat net des activités poursuivies atteint 1,369 milliard d'euros, reflétant une amélioration de plus de 1 milliard d'euros.

Continental publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 8 MdsE au titre du 3e trimestre, soit un recul de 7,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Après une perte de 719,3 ME enregistrée au 3e trimestre 2020, le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ressort à 309,1 ME au 3e trimestre 2021.

Pour sa première année fiscale complète en tant qu'entreprise indépendante, Siemens Energy présente un chiffre d'affaires de 28,5 MdsE, en hausse de 3,7% par rapport à l'exercice précédent. La société enregistre une perte de 560 ME sur l'exercice 2021, soit une nette amélioration par rapport à la perte de 1859 ME enregistrée douze mois plus tôt.

Enfin, sur les neuf premiers mois de l'année, la compagnie d'assurance allemande Allianz présente un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 38,3% à 6,9 milliards d'euros et des revenus en hausse de 5% à 110,1 milliards d'euros.