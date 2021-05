Marché : les indices européens retrouvent des couleurs

(CercleFinance.com) - Après la contraction d'hier, les places boursières européennes retrouvent des couleurs aujourd'hui, Francfort ouvrant la marche (+1%), devant Paris (+0,9%) et Londres (+0,5%).

' Les investisseurs commencent à intégrer l'idée que la banque centrale américaine puisse ajuster progressivement les termes de sa politique monétaire si l'économie s'améliore rapidement et alors que l'inflation accélère aux Etats-Unis et en Europe ', indique-t-on chez Kiplink.

La publication des minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) a d'ailleurs confirmé que les membres de la Fed s'étaient interrogés sur le risque d'inflation planant à court et moyen terme sur les marchés.

' Les débats montrent un manque de visibilité des membres, tant sur la croissance, qui reste très dépendante de l'évolution de la situation sanitaire, que sur la durabilité des tensions inflationnistes qui paraissent inévitables avec la réouverture de l'économie ', rapporte Aurel BGC.

'Plusieurs responsables de la Fed se sont accordés pour dire qu'il pourrait devenir approprié de discuter d'une réduction des rachats d'actifs 'à un certain moment' au cours de réunions futures', souligne Wells Fargo à ce sujet.

En attendant la publication, à 16h, de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour avril, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice de la Fed de Philadelphie. Celui-ci ressort à 31,5 en mai, en forte baisse par rapport à 50,2 le mois précédent (chiffre confirmé de l'estimation initiale) alors que les économistes tablaient sur une baisse sensiblement moins forte.

Cette chute d'un mois sur l'autre traduit donc une franche décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Pour rappel, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière.

Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 10 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 444 000, contre 478 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 473 000 annoncés initialement).

Dans l'actualité des valeurs européennes, Bouygues (+0,1%) a dévoilé un résultat net part du groupe positif de 21 ME pour le premier trimestre 2021, contre -204 ME un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de -77 ME, mais en amélioration de 165 ME en comparaison annuelle.

easyJet (-1,6%) annonce une baisse du nombre de passagers pour le semestre se terminant le 31 mars 2021 de 89,4% à 4,1 millions (contre 38.6 millions au 1er semestre 2020). La compagnie enregistre une perte globale avant impôts de 701 M£ (perte de 193 M£ au 1er semestre 2020) contre une prévision de - 630 M£ à - 730 M£.

Le Suisse Nestlé (+0,8%) a lancé aujourd'hui la construction d'une nouvelle usine à Batang, en Indonésie pour un montant de 220 millions de dollars, ce qui créera à terme environ 200 nouveaux emplois dans la province centrale de Java.

Deutsche Telekom gagne près de 2% à Francfort, après la présentation par le groupe, à l'occasion de sa journée investisseurs, de ses objectifs à horizon 2024, dont un BPA ajusté qui devrait progresser à plus de 1,75 euro à cette date.

En revanche, son homologue italien, Telecom Italia (-0,3%) enregistre une perte trimestrielle de 200 ME du fait de l'effet d'éléments non récurrents (-300 ME).

Total (stable) et ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS), coentreprise 60/40 entre ArcelorMittal et Nippon Steel annoncent avoir signé un contrat de fourniture, en Inde, de jusqu'à 500.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an jusqu'en 2026.

Enfin, la Commission européenne annonce avoir infligé 371 ME d'amendes à UBS (172 ME), Nomura (129 ME) et UniCredit (70 ME) pour avoir enfreint les règles antitrust de l'UE à travers une entente sur les secteurs primaire et secondaire des marchés obligataires d'Etats européens (European Government Bonds).